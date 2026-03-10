LO FALSO:

Los escolares que realizan bullying pueden ir a la cárcel por 6 años.

LO VERDADERO:

Colegiales que realicen acoso escolar podrían ir a un centro de internamiento hasta por 6 años.

Existe una ley que castiga penalmente a los adolescentes que solo cometan delitos graves.

A través de redes sociales como Facebook comenzó a viralizarse una publicación que asegura que todos los escolares que cometan bullying podrán ser denunciados y encarcelados por 6 años. Sin embargo, de acuerdo a información del Poder Judicial, los menores de edad que cometan dicho tipo de acoso, podrían ir a un centro de internamiento juvenil entre 1 a 6 años, mas no a prisión.

Post que asegura que existe castigo contra escolares que realicen bullyng. Foto: Facebook.

Esto pasará si escolares cometen bullying contra sus compañeros

El Poder Judicial, a través de su portal web, citó al abogado Martín Méjico Leaño, representante de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien explicó que la justicia peruana puede sancionar a los menores que participen en casos de bullying o ciberbullying con medidas de internamiento que van desde uno hasta seis años.

La medida socioeducativa que determine el juez para el menor infractor dependerá del daño ocasionado a la víctima. "Hay casos de bullying que provocaron cuadros de depresión, la cual ha conllevó al suicidio", dijo.

La institución también precisó que, al momento de decidir la sanción, se considera la edad del menor involucrado. Por ejemplo, cuando el infractor tiene entre 14 y 18 años, el juez puede ordenar la restricción de su libertad o la realización de servicios comunitarios; en cambio, si el menor tiene menos de 14 años, se le aplicará una amonestación.

La ley que castiga penalmente a los adolescentes que cometan delitos

Si bien en mayo del año pasado, durante el gobierno de Dina Boluarte, se promulgó la Ley 32330, que establece sanciones penales para los adolescentes que cometan faltas, esta norma no se aplica a los estudiantes que incurran en casos de bullying escolar. La disposición señala que los jóvenes de 16 y 17 años pueden ser juzgados como adultos solo cuando participen en delitos graves, entre ellos homicidio, sicariato, violación sexual o terrorismo.

Asimismo, la ley introduce cambios en el sistema penitenciario al disponer que los jóvenes de 16 a 21 años cumplan su internamiento bajo un régimen de tratamiento especial, basado en un enfoque de individualización científica. Este modelo contempla medidas educativas, terapéuticas y de rehabilitación social, las cuales se aplican de manera diferenciada respecto al régimen penitenciario común.

La Ley 32330 fue publicada por El Peruano el 10 de mayo de 2025. Foto: El Peruano.

Por otro lado, es importante mencionar que en el Perú está vigente la Ley N.º 29719, cuyo propósito es establecer mecanismos que permitan identificar, prevenir, evitar, sancionar y eliminar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier forma de acoso entre estudiantes dentro de las instituciones educativas.

Ley promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. Foto: gob.pe.

Conclusión

Una publicación viral en Facebook afirma que los escolares que hagan bullying pueden ser encarcelados por 6 años. En realidad, según el Poder Judicial, los menores que cometan bullying o ciberbullying pueden recibir medidas socioeducativas como internamiento en centros juveniles de 1 a 6 años, según la gravedad del daño. En el Perú sí existe una ley que castiga penalmente a los adolescentes (Ley 32330), pero solo a aquellos que cometan delitos graves como homicidio o sicariato.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.