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Notas de Prensa

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón impulsa oportunidades para mujeres emprendedoras en el Perú de la mano con Caja Arequipa

La institución refuerza un modelo de microfinanzas que impulsa el desarrollo productivo y genera oportunidades económicas para miles de familias peruanas.

Se resalta la importancia de las alianzas para fomentar la inclusión financiera de mujeres. Fuente: Difusión.
Se resalta la importancia de las alianzas para fomentar la inclusión financiera de mujeres. Fuente: Difusión.

En el marco de los 40 años de vida institucional de Caja Arequipa, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) destaca el papel que la institución desempeña al promover el acceso al financiamiento para miles de mujeres emprendedoras en distintas regiones del país.

A lo largo de cuatro décadas, Caja Arequipa ha consolidado un modelo de microfinanzas orientado a acompañar el crecimiento de pequeños negocios, fortaleciendo el desarrollo productivo y generando oportunidades económicas para miles de familias peruanas.

Desde JICA señalan que el fortalecimiento de instituciones financieras cercanas a los emprendedores resulta clave para impulsar el desarrollo económico inclusivo.

Las microfinanzas representan una herramienta fundamental para ampliar oportunidades económicas. Instituciones como Caja Arequipa demuestran cómo el acceso responsable al financiamiento puede transformar la vida de las mujeres emprendedoras y fortalecer las economías locales”, señaló Taishi Hayakawa, Gerente de Proyectos de la Oficina de JICA en Perú. 

La institución japonesa resalta además que las alianzas entre organismos de cooperación y entidades financieras permiten ampliar el impacto positivo en las comunidades. En esta línea, JICA otorgó en 2025 un financiamiento a Caja Arequipa por 65 millones de dólares con el objetivo de promover la inclusión financiera de las mujeres microempresarias en todo el país y viene trabajando con esta misma institución en un proyecto de cooperación técnica para ampliar el alcance de su programa de formación financiera para mujeres microempresarias. En ese sentido, los 40 años de Caja Arequipa reflejan también el valor de un trabajo conjunto orientado a promover inclusión financiera, desarrollo productivo y crecimiento sostenible en el Perú.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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