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Notas de Prensa

Mancomunidad Regional PACA pide aprobación de proyecto de ley para financiamiento de la NCC

Gobernadores exigen aprobar el predictamen del Proyecto de Ley N° 14141 este 27 de abril y alertan riesgos por oposición del MEF.

La Nueva Carretera Central beneficiará a más de 12 millones de peruanos. Fuente: Difusión.
La Nueva Carretera Central beneficiará a más de 12 millones de peruanos. Fuente: Difusión.

La Mancomunidad Regional Pacífico Centro Amazónico (PACA), integrada por los gobiernos regionales de Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Lima y Huancavelica, emitió un pronunciamiento dirigido al Presidente de la República y a los congresistas de las comisiones de Transportes y Comunicaciones, y de Economía, solicitando el respaldo y aprobación del predictamen del Proyecto de Ley N° 14141, que plantea un mecanismo de financiamiento para la Nueva Carretera Central (NCC).

Rechazo a la APP

En este documento, los gobernadores expresan su preocupación por la postura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al considerar que su oposición carece de sustento técnico y excede sus atribuciones. Señalan que el proyecto ya establece una modalidad de ejecución como obra pública mediante contrato de gobierno a gobierno con Francia, bajo el esquema “Fast Track”, y no como Asociación Público-Privada (APP), como propone el MEF.

Asimismo, advierten que esta situación pone en riesgo el inicio de las obras previsto para este año 2026, así como su continuidad en los años siguientes. Según indican, cambiar el modelo de ejecución podría generar retrasos de hasta 14 años, además de un incremento significativo en los costos, que superarían los 84 mil millones de soles bajo una APP. En contraste, el esquema planteado en el proyecto permitiría un ahorro cercano a los 50 mil millones de soles y garantizaría peajes más accesibles para la población.

Gobernadores rechazan la oposición del MEF, argumentando que cambiar el modelo de ejecución generaría retrasos. Fuente: Difusión.

Gobernadores rechazan la oposición del MEF, argumentando que cambiar el modelo de ejecución generaría retrasos. Fuente: Difusión.

La mancomunidad también sostiene que el Proyecto de Ley N° 14141 no afecta el equilibrio fiscal del país, ya que contempla mecanismos como la emisión de bonos soberanos y la titularización de peajes futuros, asegurando que la deuda se reduzca progresivamente sin comprometer a futuras generaciones.

Importancia de la NCC

En su pronunciamiento, recalcan que la Nueva Carretera Central es una obra estratégica para el país, con una rentabilidad social del 18%, y que permitirá reducir en 35% los costos logísticos, beneficiando a más de 12 millones de peruanos. Esta vía busca integrar la costa, sierra y selva, fortaleciendo sectores como la agricultura, la minería y el comercio.

Actualmente, la Carretera Central enfrenta una grave problemática. La vía existente, diseñada hace más de un siglo, soporta más de 9,200 vehículos diarios, lo que genera congestión, accidentes y altos costos de transporte. Cada año se registran más de 300 fallecidos y alrededor de 1,200 accidentes, evidenciando su colapso y la urgente necesidad de una nueva infraestructura vial.

Aprobar predictamen

Ante este escenario, los gobernadores exhortaron al Congreso a aprobar el predictamen del Proyecto de Ley N° 14141, cuyo debate está programado para el 27 de abril de 2026, subrayando que esta obra es un eje clave para la economía nacional. “La Carretera Central es fundamental para el desarrollo del país”, enfatizaron, al tiempo que pidieron evitar que intereses burocráticos o privados retrasen su ejecución. En esa misma línea indicaron que se espera las primeras intervenciones físicas que incluyen la construcción del túnel de Pariachi y otros componentes.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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