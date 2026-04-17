JEE Lambayeque refuerza fiscalización para garantizar transparencia electoral

La entidad asegura transparencia en la resolución de observaciones. Fuente: Difusipon.

La entidad asegura transparencia en la resolución de observaciones. Fuente: Difusipon.

¡Cada voto cuenta! #EG2026🗳️

Seguimos fiscalizando🔎

El Jurado Electoral Especial de Lambayeque recibió una segunda entrega de 470 actas observadas de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE).

Nuestro objetivo es claro: resolver cada observación con absoluta transparencia para que la voluntad popular se vea fielmente reflejada en los resultados finales.