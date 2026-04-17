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Notas de Prensa

JEE Lambayeque refuerza fiscalización para garantizar transparencia electoral

El Jurado Electoral Especial de Lambayeque recibe 470 actas observadas en la segunda entrega de la ODPE.

La entidad asegura transparencia en la resolución de observaciones. Fuente: Difusipon.
La entidad asegura transparencia en la resolución de observaciones. Fuente: Difusipon.

¡Cada voto cuenta! #EG2026🗳️

Seguimos fiscalizando🔎

El Jurado Electoral Especial de Lambayeque recibió una segunda entrega de 470 actas observadas de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE).

Nuestro objetivo es claro: resolver cada observación con absoluta transparencia para que la voluntad popular se vea fielmente reflejada en los resultados finales.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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