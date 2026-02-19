HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Balcázar: nuevo presidente del Perú y su postura a favor del matrimonio infantil | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Notas de Prensa

Lexus Perú transforma la postventa en una experiencia de lujo

Lexus Perú refuerza su servicio postventa con la estrategia Next Chapter, transformando la experiencia del cliente en una relación integral y personalizada.

Inspirada en la filosofía Omotenashi, Lexus ofrece atención al detalle y un servicio superior en cada etapa. Fuente: Difusión.
Inspirada en la filosofía Omotenashi, Lexus ofrece atención al detalle y un servicio superior en cada etapa. Fuente: Difusión.

En el marco de su estrategia Next Chapter, orientada a elevar la experiencia de lujo del cliente a través de la digitalización, el servicio personalizado y una relación de largo plazo, Lexus Perú continúa fortaleciendo su propuesta de servicio postventa como una extensión natural del vínculo con sus clientes. Bajo esta visión, la postventa deja de ser un proceso operativo para convertirse en una experiencia integral que acompaña al propietario en cada etapa del ciclo de vida de su vehículo, con un enfoque centrado en la confianza, la tranquilidad y el cuidado permanente.

Inspirada en la filosofía japonesa Omotenashi, que pone al cliente en el centro de cada decisión, la experiencia postventa de Lexus en el Perú está diseñada para anticipar necesidades y ofrecer soluciones alineadas al estilo de vida de cada propietario. Desde el primer contacto hasta la entrega final del vehículo, cada interacción refleja atención al detalle y un estándar de servicio superior, respaldado por personal técnico altamente calificado y por concesionarios que cuentan con salas VIP exclusivas, pensadas para brindar confort y una experiencia de espera de lujo, que caracteriza a la marca.

Este acompañamiento se potencia con la incorporación de Lexus Connect, la plataforma de conectividad que permite a los clientes mantenerse vinculados con su vehículo y con la marca en todo momento. A través de este servicio, los propietarios acceden a asistencia 24/7, recordatorios de mantenimiento, monitoreo de recorridos y un servicio de concierge personalizado, que ofrece soporte en tiempo real y amplía la experiencia Lexus más allá del taller, integrándose de manera natural en el día a día.

Pensando en ofrecer una experiencia flexible y adaptada a las prioridades de tiempo de sus clientes, Lexus Perú incorpora además servicios que facilitan la gestión del mantenimiento, como la entrega y recojo del vehículo en puntos exclusivos o la devolución de la unidad directamente en el domicilio una vez concluido el servicio. Estas soluciones refuerzan la propuesta de valor de la marca y consolidan una experiencia postventa coherente, fluida y centrada en el cliente.

La plataforma Lexus Connect potencia esta conexión, brindando asistencia 24/7. Fuente: Difusión.

La plataforma Lexus Connect potencia esta conexión, brindando asistencia 24/7. Fuente: Difusión.

Nuestra visión de postventa es parte del Next Chapter de Lexus en el Perú. Buscamos acompañar al cliente durante toda la vida útil de su vehículo, integrando tecnología, confort y una atención profundamente personalizada que refleje nuestra filosofía Omotenashi y consolide relaciones de confianza a largo plazo”, señaló David Caro, Gerente de marca Lexus Perú.

Esta propuesta se complementa con programas de respaldo técnico y garantías que aseguran la protección del vehículo y reflejan los altos estándares de calidad y confiabilidad que distinguen a Lexus a nivel global. De esta manera, el fortalecimiento del servicio postventa se consolida como un pilar clave en el posicionamiento de Lexus Perú en el mercado de lujo, respaldando el crecimiento sostenido de la marca y su reconocimiento por ofrecer una experiencia integral donde el verdadero lujo se vive en cada etapa del camino junto al cliente.

Sobre Lexus Perú

Lexus es una marca líder de vehículos de lujo presente en el mercado peruano desde 2012. Su enfoque combina tecnología avanzada, diseño exclusivo y una experiencia de servicio excepcional, apoyada en pilares como la precisión artesanal (Takumi), la hospitalidad (Omotenashi) y la conexión intuitiva entre el conductor y su vehículo (Tazuna).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Las revisiones que no debes evitar en tu mantenimiento preventivo antes de viajar en coche

Las revisiones que no debes evitar en tu mantenimiento preventivo antes de viajar en coche

LEER MÁS
Rally Dakar 2026 arranca en Arabia Saudita: fechas, horarios y dónde ver en vivo la carrera más extrema del planeta

Rally Dakar 2026 arranca en Arabia Saudita: fechas, horarios y dónde ver en vivo la carrera más extrema del planeta

LEER MÁS
Chery presenta oficialmente en el Perú su primera pick-up HIMLA en un evento de lanzamiento en Arequipa

Chery presenta oficialmente en el Perú su primera pick-up HIMLA en un evento de lanzamiento en Arequipa

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi embarga cuentas a dos inmobiliarias por presunta venta de lotes sin saneamiento legal: multas podrían superar los S/2 millones

Avioneta de la PNP que trasladaba a detenido por narcotráfico sufre desperfecto rumbo a Pucallpa

Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

Notas de Prensa

“Chery, Sin Dudas”: la campaña con la que la marca automotriz rompe paradigmas sobre su origen chino

Hackathon CIP Lima 2026: el MEF y la SENAJU participaron en la presentación de los 13 finalistas de la competencia que impulsa el desarrollo tecnológico de Chancay

Senace aprueba segunda modificación del estudio de impacto ambiental y social de Cerro Verde tras rigurosa evaluación técnica

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

Así fue la Operación Amatista que permitió incautar casi 2.5 toneladas de cocaína

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025