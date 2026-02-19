Lexus Perú transforma la postventa en una experiencia de lujo

En el marco de su estrategia Next Chapter, orientada a elevar la experiencia de lujo del cliente a través de la digitalización, el servicio personalizado y una relación de largo plazo, Lexus Perú continúa fortaleciendo su propuesta de servicio postventa como una extensión natural del vínculo con sus clientes. Bajo esta visión, la postventa deja de ser un proceso operativo para convertirse en una experiencia integral que acompaña al propietario en cada etapa del ciclo de vida de su vehículo, con un enfoque centrado en la confianza, la tranquilidad y el cuidado permanente.

Inspirada en la filosofía japonesa Omotenashi, que pone al cliente en el centro de cada decisión, la experiencia postventa de Lexus en el Perú está diseñada para anticipar necesidades y ofrecer soluciones alineadas al estilo de vida de cada propietario. Desde el primer contacto hasta la entrega final del vehículo, cada interacción refleja atención al detalle y un estándar de servicio superior, respaldado por personal técnico altamente calificado y por concesionarios que cuentan con salas VIP exclusivas, pensadas para brindar confort y una experiencia de espera de lujo, que caracteriza a la marca.

Este acompañamiento se potencia con la incorporación de Lexus Connect, la plataforma de conectividad que permite a los clientes mantenerse vinculados con su vehículo y con la marca en todo momento. A través de este servicio, los propietarios acceden a asistencia 24/7, recordatorios de mantenimiento, monitoreo de recorridos y un servicio de concierge personalizado, que ofrece soporte en tiempo real y amplía la experiencia Lexus más allá del taller, integrándose de manera natural en el día a día.

Pensando en ofrecer una experiencia flexible y adaptada a las prioridades de tiempo de sus clientes, Lexus Perú incorpora además servicios que facilitan la gestión del mantenimiento, como la entrega y recojo del vehículo en puntos exclusivos o la devolución de la unidad directamente en el domicilio una vez concluido el servicio. Estas soluciones refuerzan la propuesta de valor de la marca y consolidan una experiencia postventa coherente, fluida y centrada en el cliente.

La plataforma Lexus Connect potencia esta conexión, brindando asistencia 24/7. Fuente: Difusión.

“Nuestra visión de postventa es parte del Next Chapter de Lexus en el Perú. Buscamos acompañar al cliente durante toda la vida útil de su vehículo, integrando tecnología, confort y una atención profundamente personalizada que refleje nuestra filosofía Omotenashi y consolide relaciones de confianza a largo plazo”, señaló David Caro, Gerente de marca Lexus Perú.

Esta propuesta se complementa con programas de respaldo técnico y garantías que aseguran la protección del vehículo y reflejan los altos estándares de calidad y confiabilidad que distinguen a Lexus a nivel global. De esta manera, el fortalecimiento del servicio postventa se consolida como un pilar clave en el posicionamiento de Lexus Perú en el mercado de lujo, respaldando el crecimiento sostenido de la marca y su reconocimiento por ofrecer una experiencia integral donde el verdadero lujo se vive en cada etapa del camino junto al cliente.

Sobre Lexus Perú

Lexus es una marca líder de vehículos de lujo presente en el mercado peruano desde 2012. Su enfoque combina tecnología avanzada, diseño exclusivo y una experiencia de servicio excepcional, apoyada en pilares como la precisión artesanal (Takumi), la hospitalidad (Omotenashi) y la conexión intuitiva entre el conductor y su vehículo (Tazuna).