Lexus inaugura un nuevo local en Perú y fortalece su estrategia de lujo personalizada

La marca de vehículos de lujo abre un nuevo espacio en Miraflores con infraestructura de primer nivel, innovación digital y servicios exclusivos. 

El nuevo punto de venta cuenta con tecnología avanzada, como pantallas interactivas y un wallbox para recargar vehículos. Fuente: Difusión.
El nuevo punto de venta cuenta con tecnología avanzada, como pantallas interactivas y un wallbox para recargar vehículos. Fuente: Difusión.

Lexus, la marca de vehículos de lujo, anuncia la inauguración de un nuevo local en Lima ubicado en la Av. Comandante Espinar 428, Miraflores. Esta nueva sede tiene como objetivo acercarse aún más a sus clientes y brindar una experiencia moderna y altamente personalizada.

Este nuevo local ubicado en el corazón de la ciudad responde al estilo de vida y las necesidades de los clientes que residen o trabajan en esta zona y distritos aledaños como San Isidro y Magdalena, facilitando el acceso a una experiencia de lujo más cercana y conveniente.

El nuevo espacio se diferencia por contar con infraestructura exclusiva y por integrar un estándar de digitalización que transforma la experiencia de compra. Incorpora pantallas interactivas que permiten a los visitantes explorar en detalle las características de cada modelo, así como conocer a fondo la filosofía que inspira a la marca.  Además, el local contará con un wallbox para la recarga de vehículos híbridos enchufables como los modelos NX 450h+ y RX 450h+ así como el modelo RZ 450e que es un vehículo 100% eléctrico, reafirmando el compromiso de la marca con la movilidad sostenible.

Este nuevo punto de ventas es parte de nuestro concesionario Mitsui Automotriz y está orientado principalmente a la venta de vehículos, con un enfoque en la experiencia del cliente: incluye una sala VIP para atención personalizada y una boutique con productos exclusivos de la marca. Aunque no dispone de un taller propio, los clientes podrán dejar y recoger sus vehículos en el local para servicios de mantenimiento, e incluso optar por recibirlos directamente en la dirección que elijan una vez finalizado el servicio.

Lexus inaugura un nuevo local en Lima, ubicado en Av. Comandante Espinar 428, Miraflores. Fuente: Difusión.

Lexus inaugura un nuevo local en Lima, ubicado en Av. Comandante Espinar 428, Miraflores. Fuente: Difusión.

Una visión clara hacia el futuro del lujo automotriz

“Esta inauguración forma parte de nuestra estrategia global ‘The Next Chapter’, orientada a redefinir el concepto de lujo automotriz mediante productos de alta calidad, innovación tecnológica y un servicio postventa centrado en la hospitalidad”, señaló Aldo Kobayashi, gerente de marca Lexus.

En línea con esta propuesta de innovación y experiencia de lujo, la marca cuenta con Lexus Connect, un servicio de conectividad exclusivo para modelos 2026, el cual permite a los propietarios acceder a servicios como asistencia 24/7 vía WhatsApp, monitoreo de recorridos, recordatorios para próximos mantenimientos, soporte en reservas personalizadas en restaurantes a través de Lexus Concierge, entre otros beneficios exclusivos.

Durante el evento se exhibieron modelos como la RX 350h Luxury, la LX 600 Plus, la RZ 450e y la nueva LBX Luxury.  La marca destacó que más del 70 % de sus ventas en Perú está conformada por híbridos eléctricos autorrecargables, lo que refleja su compromiso con la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

La inauguración contó con la presencia de ejecutivos de Lexus Perú, medios de comunicación, influenciadores, consolidándose como un evento clave en la evolución de Lexus en el mercado peruano.

Sobre Lexus Perú

Desde su llegada al país en 2012, Lexus Perú ha mantenido una visión clara: ofrecer vehículos que combinen tecnología de vanguardia con un diseño exclusivo y un servicio excepcional. La marca se distingue por sus valores fundamentales, como la precisión artesanal (Takumi), la hospitalidad (Omotenashi) y la conexión entre el conductor y el vehículo (Tazuna).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

