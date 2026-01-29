HOYSuscripcion LR Focus

Notas de Prensa

adidas enciende la rivalidad en el fútbol mundial: ¿caos o control?

Lamine Yamal y Jude Bellingham lideran la campaña global que enfrenta dos estilos opuestos del fútbol moderno: la velocidad impredecible del F50 y el dominio total del Predator.

Los nuevos modelos ofrecen tecnología avanzada. Fuente: Difusión.
Los nuevos modelos ofrecen tecnología avanzada. Fuente: Difusión.

adidas presenta en el mercado peruano su nueva colección de chimpunes para la temporada Primavera/Verano 2026, con los renovados Predator y F50, dos silos icónicos que representan las fuerzas opuestas que definen el fútbol actual. Más que un lanzamiento, la marca propone un desafío directo a los jugadores: elegir entre el control absoluto o el caos creativo.

La campaña está protagonizada por dos referentes del fútbol mundial. Jude Bellingham, emblema del control y la lectura de juego, lidera el bando Predator, mientras que Lamine Yamal, desequilibrio puro y velocidad explosiva, encarna el espíritu del F50. Dos estilos distintos, una misma pasión: dominar el partido a tu manera.

El Predator Elite FT está diseñado para quienes imponen ritmo y toman decisiones en los momentos clave. Incorpora la tecnología NANOSTRIKE+, una parte superior de malla optimizada que combina suavidad, ligereza y zonas de agarre para un golpeo preciso. La clásica lengua plegable regresa como sello histórico del modelo, ofreciendo una superficie limpia de contacto con el balón, mientras que la suela STRIKEFRAME y la placa POWERSPINE aportan mayor estabilidad, tracción y potencia desde el mediopié.

En el plano visual, Predator mantiene su ADN legendario con un frontal rojo intenso, mediopié y talón en blanco, y las tres franjas laterales que evocan a la histórica Predator Precision.

Por su parte, el F50 Elite apuesta por la velocidad, la audacia y el juego sin concesiones. Su nueva combinación cromática, con un talón en tono limón que se difumina hacia el blanco, transmite movimiento y dinamismo. La parte superior FIBERTOUCH ofrece soporte ligero solo donde es necesario, mientras que SPRINTWEB, una textura 3D de alta definición, mejora el control del balón a máxima velocidad.

La lengüeta COMPRESSIONFIT asegura un ajuste firme para cambios de ritmo constantes, y la suela SPRINTFRAME 360 permite acelerar y reaccionar en todas las direcciones, ideal para jugadores que viven del uno contra uno y el desequilibrio.

La nueva generación de Predator y F50 conecta con la esencia del fútbol sudamericano, donde el talento, la intensidad y la identidad en el campo marcan la diferencia. Dos botines, dos filosofías y una sola pregunta: ¿tomas el control o creas el caos?

Elige el tuyo en www.adidas.pe y tiendas adidas seleccionadas del país.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

