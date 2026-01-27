Misión Sanitaria Internacional llegará al sur del Perú con cuatro hospitales móviles

Con un enfoque humano, solidario y de integración regional, la Universidad de Aquino de Bolivia (UDABOL), en articulación con el Hospital Martín Dockweiler, llevará a cabo una Misión Sanitaria Internacional que recorrerá el sur del Perú con cuatro hospitales móviles, brindando atenciones médicas gratuitas de primer y segundo grado a la población.

La gira sanitaria se desarrollará durante la semana del 28 de enero, iniciando el 28 de enero en Desaguadero, continuando en Juliaca el 29 de enero, el día 30 de enero llega a Arequipa y finaliza el 31 de enero en Tacna, atendiendo desde las 8:00 a. m. en los puntos establecidos de cada ciudad.

Esta acción busca acercar servicios básicos de salud de manera amigable, oportuna y accesible, reforzando al mismo tiempo los lazos de cooperación, hermandad y desarrollo conjunto entre Perú y Bolivia, en el marco de una estrategia de integración regional y responsabilidad social universitaria.

“El compromiso de la Universidad de Aquino de Bolivia va más allá de la formación profesional. Creemos firmemente que la academia debe vincularse con la sociedad y aportar de manera directa al bienestar de la población”, señaló el MSc. Marcelo Arroyo Saavedra, vicerrector de la UDABOL.

Durante la campaña, se espera atender a más de 300 personas, ofreciendo consultas médicas básicas y servicios preventivos, con el respaldo académico y profesional de la universidad, garantizando una atención responsable, humana y de calidad.

Si bien la gira no contempla una fecha presencial en distintas ciudades del sur del Perú, la Misión Sanitaria Internacional también está dirigida a toda población de estas regiones, invitándole a informarse y participar en las jornadas que se desarrollarán en las ciudades más cercanas, como parte de un alcance regional que busca beneficiar a un mayor número de ciudadanos del sur del país.