Exfutbolista español Gustavo Souto visitó Piura para firma de convenio y conversatorio sobre liderazgo y formación

Durante su visita, se realizó el conversatorio “Experiencia, Liderazgo y Formación” con otros destacados deportistas, enfatizando la importancia de valores y disciplina en el deporte infantil.

El exfutbolista español Gustavo Souto llega a Piura para firmar un convenio entre ICPNA REGIÓN GRAU y el Club Deportivo Yo Calidad, potenciando el desarrollo educativo y deportivo.
Piura, Perú. – El exfutbolista profesional español Gustavo Souto arribó a la ciudad de Piura con motivo de la firma del convenio interinstitucional entre ICPNA REGIÓN GRAU y el Club Deportivo Yo Calidad de Paita, alianza respaldada por la Fundación García Chillón Orlando. Este acuerdo reafirma el compromiso conjunto con el desarrollo integral, la educación y la promoción de valores a través del deporte.

Como parte de su visita, se llevó a cabo el conversatorio titulado “Experiencia, Liderazgo y Formación”, en el que Gustavo Souto compartió panel con el entrenador del Celta Academy Paita, Joel Namuche Atoche, y destacados deportistas como Luis Zapata (ajedrez), Raúl Rivas (power lifting) y Juan “Bica” Hidalgo, bajo la moderación del reconocido periodista deportivo Pocho Estrada.

Durante el encuentro, organizado por ICPNA REGIÓN GRAU, se resaltó la importancia del trabajo articulado entre instituciones que apuestan por la formación académica, cultural y deportiva de niños, jóvenes y padres de familia de la región.

En su intervención, Gustavo Souto destacó el valor del deporte desde edades tempranas como una herramienta fundamental para la formación en disciplina, respeto y responsabilidad. Asimismo, recomendó a los jóvenes estudiar y dominar el idioma inglés, destacando que su adecuado manejo abre grandes oportunidades en cualquier parte del mundo.

Esta iniciativa permitió brindar valiosas enseñanzas a jóvenes deportistas y a sus familias, fortaleciendo el compromiso de ICPNA REGIÓN GRAU con una educación integral que promueva el desarrollo de habilidades, valores y proyección internacional.

ICPNA REGIÓN GRAU reafirma así su misión de seguir generando espacios de formación y reflexión que contribuyan al crecimiento personal y profesional de la comunidad piurana.

