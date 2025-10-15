Perú presenta Hoja de Ruta al 2040 para reducir contaminación por plásticos

El Ministerio del Ambiente (MINAM), a través de la Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos (NPAP Perú) y con el apoyo de WWF Perú, presentó la Hoja de Ruta de Acción para reducir la contaminación por plásticos en el Perú al 2040, un instrumento que busca transformar el actual modelo de producción y consumo hacia una economía circular del plástico.

El Perú genera actualmente más de un millón de toneladas de residuos plásticos cada año, de los cuales solo 9 % se recicla, y cerca de la mitad tiene una gestión inadecuada. De mantenerse esta tendencia, la contaminación plástica se duplicaría para 2040.

La Hoja de Ruta propone revertir esta situación con metas claras: reducir en 80 % la contaminación plástica, alcanzar una circularidad del 44 % (frente al 6 % actual proyectado sin intervención) y disminuir la cantidad de residuos sólidos que se gestionan inadecuadamente a menos del 10 %.

El documento plantea 24 intervenciones estratégicas a lo largo de toda la cadena de valor del plástico, desde la reducción y sustitución de materiales hasta la mejora del reciclaje y la valorización de residuos. Estas acciones priorizan la inclusión de recicladores informales, mujeres, comunidades indígenas y personas con discapacidad, promoviendo una transición justa hacia un sistema más sostenible.

Una oportunidad para el país

La transición hacia una economía circular del plástico no solo es una necesidad ambiental, sino también una oportunidad para generar empleo digno, reducir desigualdades sociales y fortalecer la competitividad del país.

La iniciativa se alinea con la Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular (HRNEC) al 2030, y será implementada bajo el liderazgo del MINAM, en coordinación con otros ministerios, gobiernos locales, el sector privado, la academia y organizaciones de la sociedad civil.

Un futuro sin contaminación plástica

El lanzamiento de esta Hoja de Ruta marca un hito en los esfuerzos del país por avanzar hacia un modelo más sostenible, donde los recursos se mantengan en uso por más tiempo y los impactos ambientales se minimicen.

“La hoja de ruta representa la guía estratégica que liderará el trabajo de la Plataforma Nacional de Acción de Plásticos en Perú. Con ello, buscamos reducir la contaminación plástica, incrementar la circularidad de los plásticos en la economía y la circularidad de la economía en general en Perú”, expresó Kurt Holle, director País de WWF Perú.