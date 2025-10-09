HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Inicia debate de admisión de mociones de vacancia contra Dina
EN VIVO | Inicia debate de admisión de mociones de vacancia contra Dina      
El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico presenta la exposición "Abecedario climático peruano", a partir del libro del mismo título, editado por Xabier Díaz de Cerio

 Esta muestra intenta recoger el poder que tienen las palabras y lo simbólico en el proceso de preservación del entorno natural frente a la emergencia ambiental. 

"Saber es recordar". Foto: Difusión.
"Saber es recordar". Foto: Difusión.

El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico presenta la exposición Abecedario climático peruano, a partir del libro del mismo título, editado por Xabier Díaz de Cerio. Esta muestra intenta recoger el poder que tienen las palabras y lo simbólico en el proceso de preservación del entorno natural frente a la emergencia ambiental. La curaduría la ha realizado la artista, poeta y curadora Angelina Ferrero, la que nos comenta lo siguiente:

Quienes vivimos en la ciudad podríamos habernos acostumbrado a concebir el conocimiento como algo que se adquiere afuera: en la escuela, los libros o la interacción con algún maestro. Esto reduce el saber a un intercambio que solo sucede entre humanos. Si hemos acumulado tanta información con el paso del tiempo, ¿cómo puede ser que los desequilibrios y desbordes del planeta sean algo que no podemos regular?

Detrás de lo que llamamos "crisis climática, social, política, económica y cultural", existe una crisis más profunda de sensibilidad. La prisa y el individualismo han anulado nuestra conexión con el entorno y la comunidad. Existe una obsesión por controlar el paisaje que nos impide dejarlo ser. Hemos priorizado la acción sobre la contemplación y la competitividad antes que la colaboración. Es paradójico que tantos datos generen una sensación de ceguera y confusión colectivas.

Nuestros ancestros escuchaban el paisaje: lo observaban, lo tocaban, lo olían y se dejaban guiar por el cielo, las nubes, los ríos, las montañas y la tierra. El clima interno y externo estaban sincronizados. La relación del ser humano con el resto de los seres del planeta era recíproca y respetuosa.

Abecedario climático peruano de Fábrica de Ideas, y editado por Xabier Díaz de Cerio, pone una luz sobre nuestro olvido y rescata un saber olvidado. Nos sugiere que el cambio climático que buscamos requiere un desplazamiento hacia atrás: es retorno, recuerdo, deconstrucción e involución. Esta exposición es un pequeño paréntesis que sugiere que el verdadero saber podría ser aquel que se instala en el cuerpo. Tal vez, es tiempo de dejar el celular y volver a erguir el cuerpo para mirar el paisaje. Tal vez, pensar es escuchar.

La muestra estará abierta al público desde el 9 de octubre, de lunes a sábados de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, situado en Jr. Sánchez Cerro 2121, Jesús María.

INFORMACIÓN

Curaduría: Angelina Ferrero, inspirada en el libro Abecedario climático peruano de Fábrica de Ideas.

Editor del libro Abecedario climático peruano: Xabier Díaz de Cerio

Cuidado de la exposición: Sandra Elías

Organiza: Centro Cultural de la Universidad del Pacífico

(NdP).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

