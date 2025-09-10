HOYSuscripcion LR Focus

UCV lanza campaña para fortalecer la salud mental de sus estudiantes

12 estaciones de calma se implementaron en los campus para promover el bienestar emocional de los jóvenes y brindarles apoyo psicológico cercano.

La Universidad César Vallejo lanzó la campaña “Blindaje para el cora”, buscando proteger la salud mental. Fuente: Difusión.
La Universidad César Vallejo lanzó la campaña "Blindaje para el cora", buscando proteger la salud mental. Fuente: Difusión.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), en 2024 se atendieron más de 1.3 millones de casos vinculados a trastornos de salud mental y problemas psicosociales. La ansiedad, la depresión y los trastornos emocionales en la niñez y adolescencia son las patologías más recurrentes, lo que refleja la necesidad de actuar frente a esta problemática.

Esta situación también impacta en los jóvenes universitarios. Solo hasta julio de 2025, la Sala Situacional de Problemas de Salud Mental Priorizados del Minsa reportó 3485 casos de episodios depresivos moderados y graves en estudiantes de educación superior. Esta cifra alerta sobre la importancia de que las universidades asuman un rol activo en la protección del bienestar emocional de su comunidad.

“Blindaje para el cora” en todos los campus

Conscientes de esta realidad, la Universidad César Vallejo presentó la campaña Blindaje para el cora, una iniciativa enfocada en cuidar la salud mental de los estudiantes y de toda la comunidad universitaria. En la UCV, tu salud mental es nuestra prioridad.

La UCV brindará servicios psicológicos disponibles para los estudiantes. Fuente: Difusión.

La UCV brindará servicios psicológicos disponibles para los estudiantes. Fuente: Difusión.

El propósito de la campaña es ayudar a los jóvenes a expresar lo que sienten, conectarse con sus compañeros y aprender a enfrentar momentos difíciles con herramientas emocionales sólidas. La idea es que cada estudiante logre “blindar su cora”, es decir, proteger su corazón, sentirse acompañado y cultivar esperanza frente a los retos.

Señales como la falta de energía, el aislamiento social, la tristeza constante, los cambios en el sueño y la pérdida de interés no pueden ser pasados por alto; identificarlos puede cambiarlo todo. Por ello, es importante cuidar tu corazón y tus emociones.

Actividades en todos los campus

La propuesta se desplegará en los 12 campus de la UCV a nivel nacional. Para ello, se han diseñado estaciones temáticas como la “Estación refugio del cora”, la “Estación de la calma” y la “Estación de armería de recursos”. Cada espacio ofrecerá dinámicas que refuercen la integración, la confianza y el bienestar colectivo de los vallejianos.

Además de esta campaña, la UCV pone a disposición de sus estudiantes el Servicio Psicológico en sus 12 campus. Allí podrán recibir atención personalizada y agendar sus citas a través de la plataforma Trilce o escribiendo al siguiente correo: serviciosdesalud@ucv.edu.pe

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Pinta tu Cerebro Sano: el concurso de arte inclusivo que congregó a decenas de personas y familias neurodivergentes

Pinta tu Cerebro Sano: el concurso de arte inclusivo que congregó a decenas de personas y familias neurodivergentes

¿Las redes sociales dañan la salud mental? Qué dicen los especialistas

¿Las redes sociales dañan la salud mental? Qué dicen los especialistas

David Carrillo: el teatro como catarsis

David Carrillo: el teatro como catarsis

El Centro Cultural Peruano Japonés inaugura IX Salón de Arte Joven Nikkei: identidad y diversidad en la posmodernidad

El Centro Cultural Peruano Japonés inaugura IX Salón de Arte Joven Nikkei: identidad y diversidad en la posmodernidad

Caja Arequipa lidera el ranking Perú Top Brands 2025 por tercer año consecutivo

Caja Arequipa lidera el ranking Perú Top Brands 2025 por tercer año consecutivo

Caja Huancayo premiará con un departamento al ganador del concurso nacional “Policía soy”

Caja Huancayo premiará con un departamento al ganador del concurso nacional “Policía soy”

SUMMIC Cuenca 2025, la cumbre de las microfinanzas congregó a las mejores instituciones peruanas del sector

SUMMIC Cuenca 2025, la cumbre de las microfinanzas congregó a las mejores instituciones peruanas del sector

Paro indefinido de enfermeras EsSalud EN VIVO: Siness y otros gremios realizan huelga en Perú este miércoles 10 de septiembre

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

Sorteo de La Tinka miércoles 10 de septiembre: resultados, Pozo Millonario, premios y más

El Centro Cultural Peruano Japonés inaugura IX Salón de Arte Joven Nikkei: identidad y diversidad en la posmodernidad

Caja Arequipa lidera el ranking Perú Top Brands 2025 por tercer año consecutivo

Caja Huancayo premiará con un departamento al ganador del concurso nacional “Policía soy”

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Elecciones 2026: Ley Seca y prohibición de difundir encuestas podrían ser eliminadas

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

