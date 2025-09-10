UCV lanza campaña para fortalecer la salud mental de sus estudiantes

Según el Ministerio de Salud (Minsa), en 2024 se atendieron más de 1.3 millones de casos vinculados a trastornos de salud mental y problemas psicosociales. La ansiedad, la depresión y los trastornos emocionales en la niñez y adolescencia son las patologías más recurrentes, lo que refleja la necesidad de actuar frente a esta problemática.

Esta situación también impacta en los jóvenes universitarios. Solo hasta julio de 2025, la Sala Situacional de Problemas de Salud Mental Priorizados del Minsa reportó 3485 casos de episodios depresivos moderados y graves en estudiantes de educación superior. Esta cifra alerta sobre la importancia de que las universidades asuman un rol activo en la protección del bienestar emocional de su comunidad.

“Blindaje para el cora” en todos los campus

Conscientes de esta realidad, la Universidad César Vallejo presentó la campaña Blindaje para el cora, una iniciativa enfocada en cuidar la salud mental de los estudiantes y de toda la comunidad universitaria. En la UCV, tu salud mental es nuestra prioridad.

La UCV brindará servicios psicológicos disponibles para los estudiantes. Fuente: Difusión.

El propósito de la campaña es ayudar a los jóvenes a expresar lo que sienten, conectarse con sus compañeros y aprender a enfrentar momentos difíciles con herramientas emocionales sólidas. La idea es que cada estudiante logre “blindar su cora”, es decir, proteger su corazón, sentirse acompañado y cultivar esperanza frente a los retos.

Señales como la falta de energía, el aislamiento social, la tristeza constante, los cambios en el sueño y la pérdida de interés no pueden ser pasados por alto; identificarlos puede cambiarlo todo. Por ello, es importante cuidar tu corazón y tus emociones.

Actividades en todos los campus

La propuesta se desplegará en los 12 campus de la UCV a nivel nacional. Para ello, se han diseñado estaciones temáticas como la “Estación refugio del cora”, la “Estación de la calma” y la “Estación de armería de recursos”. Cada espacio ofrecerá dinámicas que refuercen la integración, la confianza y el bienestar colectivo de los vallejianos.

Además de esta campaña, la UCV pone a disposición de sus estudiantes el Servicio Psicológico en sus 12 campus. Allí podrán recibir atención personalizada y agendar sus citas a través de la plataforma Trilce o escribiendo al siguiente correo: serviciosdesalud@ucv.edu.pe