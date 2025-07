El Fondo Editorial de la Asociación Peruano Japonesa presenta Precisamente como los elefantes, ganador del XIII Premio José Watanabe

Precisamente como los elefantes, de Ugo Velazco Flores, es la nueva publicación del Fondo Editorial de la Asociación Peruano Japonesa (APJ), luego de que resulte ganador del XIII Concurso Nacional de Cuento “Premio José Watanabe Varas” 2024. Este será presentado el viernes 25 de julio a las 6:00 p. m. en el auditorio Francisco Izquierdo Ríos de la Feria del Libro de Lima.

A través de una escritura precisa y profunda, los nueve relatos que conforman el conjunto de cuentos ofrecen una mirada aguda sobre la humanidad, con simbolismos que entrelazan el mundo animal y los conflictos existenciales.

“Cuando escribo, lo real y lo irreal son etiquetas que quedan de lado. Mis personajes obedecen a los arrebatos de su propia naturaleza y es a ella a la única que rinden cuentas. Como en el inicio de Poe, no esperan ni piden que alguien les crea. Simplemente existen. Y, para un narrador, lograr tamaña acrobacia es haber logrado todo. Dios me libre de no poder seguir inventando cosas cuando escribo”, señala al respecto el autor.

La escritora y jurado del concurso, Karina Pacheco Medrano, ha destacado que la obra “compagina con maestría un trabajo literario exquisito con el aliento de la vida misma. En una cartografía en la que el mundo animal ofrece desafíos y espejos, las relaciones humanas se bordan revelando la complejidad interior de sus personajes”.Precisamente como los elefantes forma parte de la colección de Cuento del Fondo Editorial de la APJ, y está disponible en formato físico en el stand 219 de la Feria del Libro de Lima y en la recepción del Centro Cultural Peruano Japonés.

Presentación: Precisamente como los elefantes

Fecha: viernes 25 de julio

Hora: 6:00 p. m.

Lugar: Francisco Izquierdo Ríos

Participan: Ugo Velazco (autor) y Karina Pacheco (presentadora)

Lugar: Parque Próceres de la Independencia - Jesús María

Stand 219

Entradas: https://teleticket.com.pe/fil-lima-2025

(NdP).