Emilia Mernes: “Mi papá es mi superhéroe, tengo muchas cosas por vivir todavía con él”

La superestrella argentina del pop que conquista el mundo con su exitosa gira .MP3 Tour, Emilia Mernes, abrió su corazón al hablar de sus pasiones, sueños y temores en un relato profundo que la muestra como nunca se la vio, en su primera serie documental que se estrenará el sábado, a las 19:00, en DIRECTV y la plataforma de streaming DGO.

Emilia habla de la relación que construyó con un público cada vez más masivo en diversas latitudes de América y Europa; narra cómo fue el desarrollo de su último álbum; recuerda los comienzos de su carrera; y habla de las personas que resultaron clave en el camino para que ella pueda cumplir el sueño de ser una artista consagrada.

“Con mi papá siempre tuve una relación especial, él es como mi debilidad. Mi papá me llevaba en bicicleta a las clases de guitarra, es mi superhéroe. Tengo muchas cosas por vivir todavía con él. Siento que a él lo nutre mucho ver que yo soy feliz haciendo lo que amo”, dijo Emilia al referirse a Pedro Mernes, su padre y una de las personas que más la apoyó en su carrera junto a su mamá Gabriela.

En “EMILIA, lo que no se ve”, la artista de 28 años recuerda sus comienzos y reflexiona sobre todo lo que tuvo que superar en el camino para llegar al punto de tener la convocatoria suficiente para llenar estadios en pocas horas y ser furor en las plataformas de música, aún cuando los inicios de su carrera estuvieron marcados por el drama familiar que significó la enfermedad de su papá.

“Me tocó irme de casa en un momento muy difícil para toda mi familia, tuve que seguir trabajando mientras mi papá estaba enfermo, para seguir pagando su tratamiento. Eso me fortaleció mucho a mí y nos fortaleció como familia. Y también fue una mochila que cargué durante mucho tiempo, porque tenía que trabajar para salvarle la vida a mi papá. Era mucha presión para mí cuando recién comenzaba mi carrera como solista”, dice Emilia.

En el primer capítulo de la serie documental, titulado “El deseo”, la artista también habla de cuando en mayo de 2024 se vio obligada a suspender un show por complicaciones de salud que le demandaron tres días de internación.

Por otro lado, se refiere a la fidelidad de su público: “Escuchar que el público grita mi nombre y corea mis canciones es impagable. No importa que me pongan mil piedras en el camino, yo no me voy a rendir”.

La serie documental se estrenará el sábado 19 de julio, a las 19:00 por DSHOW, en los canales 127 y 1127 HD de la grilla de programación del servicio de DIRECTV, y en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO. Estará disponible en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Paso a paso: cómo acceder a DGO

Los interesados en suscribirse a DGO deberán acceder a la web oficial https://www.directvgo.com/ donde encontrarán las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios.

Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario podrá descargar la app en su Smart TV, smartphone, tablet o acceder vía web para empezar a disfrutar de la grilla, que incluye las mejores series, películas, documentales, canales en vivo y transmisiones de eventos deportivos y espectáculos.

DGO es la plataforma perfecta para cinéfilos, fanáticos del deporte y amantes de las series. Con un catálogo extenso y fácil acceso, garantiza una experiencia única de entretenimiento en cualquier momento y lugar.