Alto Trujillo se prepara para su participación en la Segunda Feria Nacional del Pan 2025

Tras su participación en la última Feria Nacional del Pan, realizada a fines de mayo, Alto Trujillo continúa fortaleciendo su presencia en el rubro de panificación artesanal. El trabajo coordinado entre la Gerencia de Desarrollo Económico, la Gerencia Municipal y el respaldo de la Municipalidad Provincial de Trujillo permitió consolidar el avance logrado en su primera presentación. Se reconoce además el apoyo técnico y formativo brindado por el equipo de la Gerencia de Desarrollo Económico de la MPT.

Identidad y tradición panadera

Con el acompañamiento de las subgerencias correspondientes, se integró a un grupo de panaderos y emprendedores locales para representar al distrito en este evento, destacando la influencia cultural proveniente de distintas zonas de la sierra liberteña.

El pasacalle con horno artesanal, los panes escultóricos y la presentación de la marca “Alto Trujillo”, inspirada en el Cerro Bolongo, formaron parte de la propuesta.

Balance de la primera participación

El stand de Alto Trujillo registró una alta acogida del público, generando interés tanto en asistentes como en negocios vinculados al sector gastronómico.

La presentación de la torta Cerro Bolongo y el “Pan de 10 semillas” —reconocido por su valor nutricional— contribuyeron al posicionamiento de la oferta panadera del distrito.

Camino a la edición 2025

De cara a la segunda edición de la Feria Nacional del Pan, que se realizará el 11 y 12 de diciembre en el pasaje San Agustín, Alto Trujillo presentará una propuesta renovada orientada a resaltar el oficio panadero y la identidad local.

Se incluirán nuevas variedades, entre ellas el panetón de miel y frutos secos, además de otras iniciativas que buscan reforzar el desarrollo productivo del sector en el distrito.