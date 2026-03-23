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Música

Emil presenta ‘En tu city’, tema que forma parte de su nuevo EP ‘Round 2: Fue culpa del verano’

Con este lanzamiento, Emil refuerza su estatus en la música urbana peruana. Su fusión de pop urbano y reggaetón atrae a una generación ávida de historias vibrantes y emotivas.

EMIL lanza su EP 'Round 2: Fue culpa del verano'.
EMIL lanza su EP 'Round 2: Fue culpa del verano'.

Emil sigue ampliando su propuesta musical con el estreno de ‘Round 2: Fue culpa del verano’, un EP que da continuidad a la historia presentada en ‘Round 1: El verano pega duro’. Esta nueva producción ya está disponible en todas las plataformas digitales y apunta a posicionarse como uno de los lanzamientos más sonados de la temporada.

El EP está compuesto por ‘Veintipico’, una canción que refleja la atracción y la fuerza de un encuentro con una joven que vive sin restricciones; ‘En tu city’, un tema centrado en una relación prohibida que vuelve a cobrar vida cada vez que el artista regresa a determinada ciudad; y ‘2x2’, una historia de seducción que se inicia en una discoteca exclusiva y desemboca en una noche difícil de olvidar.

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Emil muestra nueva faceta con ‘Round 2: Fue culpa del verano’

En esta segunda parte, el cantante muestra la faceta más intensa de un verano vivido al límite. Por medio de tres canciones, Emil convierte relatos de fiestas, encuentros inesperados y noches sin fin en una propuesta musical llena de ritmo, sensualidad y emociones con las que conecta especialmente con el público joven.

Con ‘Round 2: Fue culpa del verano’, Emil sigue desarrollando la idea central de su proyecto musical, en el que cada estreno funciona como un nuevo “round” dentro de una lucha simbólica contra el verano. Esta etapa del año se presenta como un periodo para vivir con intensidad, dejarse llevar por el presente y sumar historias que, aunque a veces cueste explicar, siempre parecen tener la misma justificación: “Fue culpa del verano”.

En su trayectoria, Emil se ha posicionado como una de las figuras emergentes más llamativas de la música urbana peruana. Gracias a una propuesta que fusiona pop urbano, reggaetón y sonidos frescos de la escena latina, ha conseguido conectar con una nueva generación de oyentes por medio de su energía, una imagen juvenil y letras que reflejan experiencias reales vinculadas al amor, la fiesta y las emociones intensas. Con cada nuevo lanzamiento, el artista refuerza su lugar en la industria musical y sigue ampliando su base de seguidores tanto en el Perú como en el extranjero.


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