Música

Encuentro cumbre de talentos peruanos en el Gran Teatro Nacional

Este encuentro inter-generacional no solo celebra los logros individuales de Tafur y Mauro Lionel, sino que también subraya el florecimiento del talento peruano en la música clásica.

Mauro Lionel y Dayner Tafur Díaz. Foto: Difusión.
Mauro Lionel y Dayner Tafur Díaz. Foto: Difusión.

El aclamado director de orquesta Maestro Dayner Tafur-Díaz, reciente sensación en la Filarmónica de Berlín y ganador del prestigioso German Conducting Award, se encontró con el joven y brillante compositor peruano, Mauro Lionel Malca, galardonado en Londres en el Global Child Prodigy Awards por su innovadora obra.

Este emotivo encuentro tuvo lugar en el marco de la exitosa "GALA DE RETORNO" dirigida por el Maestro Tafur en el Gran Teatro Nacional, donde Mauro Lionel fue especialmente invitado para presenciar el espectáculo y conocer al reconocido Director. El abrazo simbólico entre ambos artistas representa la vibrante actualidad y el prometedor porvenir de la música peruana en el escenario mundial.

Dayner Tafur, con su impecable técnica y profunda musicalidad, ha conquistado los auditorios europeos, consolidándose como una figura clave en la dirección orquestal contemporánea. Por su parte, Mauro Lionel , a su corta edad, habiendo dirigido seis Conciertos y compuesto más de 200 piezas musicales, ya deslumbra con su creatividad y maestría en la composición, anticipando un futuro lleno de éxitos y aportes significativos al repertorio musical global.

Este encuentro inter-generacional no solo celebra los logros individuales de Tafur y Mauro Lionel, sino que también subraya el florecimiento del talento peruano en la música clásica. La conexión entre un Director consagrado y un joven Compositor visionario, inspira a nuevas generaciones de músicos y reafirma el potencial artístico de nuestro país.

Mauro Lionel expresó su admiración por la trayectoria del Maestro Tafur: "Conocer al Maestro Dayner Tafur fue increíble. Ver lo que ha logrado me da muchas ganas de seguir componiendo y demostrar que los peruanos podemos hacer cosas grandes en la música".

Este encuentro, capturado en emotivas imágenes, se convierte en un símbolo de esperanza y orgullo para la escena musical peruana, demostrando que el talento trasciende generaciones y fronteras. El presente vibrante de Dayner Tafur y el futuro prometedor de Mauro Lionel Malca son motivo de celebración para todo el país.

Mauro Lionel se prepara para su séptimo concierto. El miércoles 13 de agosto, a las 6 p.m. en el Foyer del Gran Teatro Nacional, pondrá nuevamente en escena su obra “LA GESTA ANDINA”. Además, presentará su primer ÁLBUM OFICIAL, que lleva el mismo nombre. "La Gesta Andina" contiene, entre otras piezas, tres rapsodias que narran el inicio y la caída del Tahuantinsuyo, así como las rebeliones posteriores. Mauro las compuso a los 10 años, inspirado por sus clases de historia del Perú.

La entrada es libre, previa inscripción en Teleticket.

El legado de Hunter S. Thompson

El legado de Hunter S. Thompson

Pedro Cateriano: “Mario Vargas Llosa no pidió votar por Keiko Fujimori por ser una candidata ejemplar”

Pedro Cateriano: “Mario Vargas Llosa no pidió votar por Keiko Fujimori por ser una candidata ejemplar”

Ariana Macedo y "Soy tierra, soy raíz", una muestra donde maternidad, memoria y tejido se entrelazan como formas de resistencia y sanación

Ariana Macedo y "Soy tierra, soy raíz", una muestra donde maternidad, memoria y tejido se entrelazan como formas de resistencia y sanación

