Brisa Bacigalupo: “Chabuca Granda era una amante del jazz”

Aunque suene fácil debido a su cadencia y libertad interpretativa, el jazz es uno de los géneros musicales más difíciles de ejecutar. (Llegar a la improvisación en jazz, a saber, puede demandar muchos años de esfuerzo y dedicación). A la fecha, se ha convertido en el registro en el que pueden dialogar todas las tradiciones sonoras del mundo.

Cuando Brisa Bacigalupo quiso dedicarse a la música, estaba muy interesada en el jazz, pero en Lima no había una escuela en donde se enseñe jazz. Esa es la razón por la que decidió irse a vivir a Londres a estudiar precisamente jazz. Esto fue en el año 2022 y ya podemos ver y escuchar los resultados de aquella decisión que no solo fue artística, sino del mismo modo vital.

En estos últimos días, Brisa Bacigalupo lanzó su primer EP, llamado Del mar y sus recuerdos. Este EP consta de 5 canciones: “La mentira (se te olvida)”, “Los aretes de la Luna”, “Ese arar en el mar”, “Aquellos ojos verdes” y “Barco Ciego”. Está a disposición de los interesados en las plataformas musicales, como Spotify. Doy estas señas, abiertas y nada secretas, para aseverar una evidencia: el excelente nivel de Brisa Bacigalupo como cantante y la solidez de la banda de jazz con la que toca. Seguramente, al lector mayor le vendrán ecos canónicos o referenciales tras leer los títulos de las canciones en Del mar y sus recuerdos: Vicentico Valdés, Álvaro Carrillo Alarcón, Chabuca Granda y Los Panchos.

“Del mar y sus recuerdos es un EP de reinterpretaciones de diferentes canciones de compositores latinoamericanos y fue como un arte curado. Ha sido como reinterpretarlas, pero con respeto y fusionándolas con el jazz. Fue un proceso largo decidir qué canciones elegir y las elegidas tenían que seguir vibrando. Todos los músicos pusieron de su parte para adecuar las canciones. Llevo varios años viviendo en Londres y he querido honrar a nuestros grandes artistas latinoamericanos que, lamentablemente, están siendo olvidados”, declara Brisa Bacigalupo para La República.

Cuando se reinterpretan temas o se adecua música, solo hay dos opciones: o uno vuela o simplemente uno se quema. Una mala adecuación no admite reparos ni disculpas. Es prácticamente el fin. Del mar y sus recuerdos es un disco que vuela y hace volar. “Con el jazz puedes ir a muchos lugares, pero sin dejar ese respeto por la naturaleza de las canciones. A mí me gusta mucho el jazz y el jazz permite esa experimentación. Experimentar no es destruir la canción”, señala la cantante y compositora peruana.

Banda de Brisa Bacigalupo. Foto: Difusión.

“Chabuca Granda es una figura muy presente en Del mar y sus recuerdos, el cual hice con Valentina Caillaux. Desde muy chica escucho sus canciones y a través de ella he llegado a escuchar a otros músicos que ahora forman parte del EP. Yo no lo sabía, pero Chabuca Granda era una amante del jazz. Desde el jazz nacieron muchos géneros. Cuando escuchas el álbum de Chabuca Granda, el que se llama Chabuca Granda, te das cuenta de que era amante del jazz y el lenguaje de este álbum es muy jazzístico en sus letras y composiciones”, dice Brisa Bacigalupo. Además, este álbum lo ha hecho en castellano, “como una forma de proyectar mi esencia peruana y latinoamericana. Otros artistas optan por cantar en inglés, yo he querido cantar en castellano por lo de la esencia, pero también porque el jazz lo permite”.

Cada músico que toca con ella, aporta desde su cultura propia. “Mi banda es de diferentes partes del mundo. Mi bajista es de Bulgaria, mi pianista de Corea, mi baterista es inglés, mi saxofonista es mitad colombiano y mitad finlandés. A través del jazz todos han podido poner algo de su cultura”.

En un momento de nuestra conversación, Brisa Bacigalupo precisa que la mejor decisión de su vida fue ir a Londres a estudiar jazz. “En Perú no había dónde hacerlo y siento que he mejorado mucho estando aquí. Canto en castellano en un circuito en el que se habla solo inglés y a la gente le gusta esta música latinoamericana”.

Brisa Bacigalupo regresará a Lima en las próximas semanas, porque el 1 de agosto estará presentando con su banda el EP Del mar y sus recuerdos en el Centro Cultural Tierra Baldía de Miraflores.

Se deduce que el objetivo de nuestra artista no es otro que transmitir la música latinoamericana mediante el jazz a las nuevas generaciones, algo perdidas en tendencias olvidables. No es un dato menor, teniendo en cuenta que Brisa Bacigalupo tiene 21 años.