Trueno lanza ‘El Último Baile Deluxe’: 7 nuevas canciones, colaboraciones explosivas y anuncio de gira mundial

La estrella global Trueno continúa su evolución y lleva su creatividad al siguiente nivel con su más reciente lanzamiento, ‘EL ÚLTIMO BAILE DELUXE (ALBUM)’. Esta continuación audaz y fresca de su álbum ganador del Latin GRAMMY, ‘EL ÚLTIMO BAILE’, presenta un diseño sonoro vanguardista y conceptos maduros que consolidan el potencial ilimitado de TR1.

Con solo 22 años, Trueno es reconocido por su capacidad para reescribir las reglas del hip-hop latino. La crítica elogió su trabajo, destacando su autenticidad y su compromiso con el género. Rolling Stone lo describe como “una estrella en ascenso”, mientras que Variety lo considera “una de las voces más creativas en el creciente espacio del hip-hop latino”.

Un viaje sonoro innovador

El álbum se abre con “GRANDMASTER”, que presenta una base pesada de 808s entrelazada con un sample de “The Message” de Grandmaster Flash and The Furious Five. Este inicio poderoso establece el tono para el resto del disco. A continuación, “CRUZ”, un sencillo relajado junto a Feid, explora la inestabilidad del amor a través de un estilo boom bap.

Colaboraciones destacadas

La colaboración con Young Miko en “EN LA CITY” muestra la versatilidad de Trueno, fusionando hip-hop con elementos pop. En “LAURYN”, el artista explora su lado más sensible, utilizando un instrumental de voces reverberadas y melodías brillantes. La segunda mitad del álbum se centra en el liricismo, con “VIOLENTO” y “FRESH”, donde Trueno rinde homenaje a los sonidos del West Coast y presenta una producción que recuerda a DJ Mustard.

Un mensaje para la juventud

El álbum culmina con “3:44”, una oda al hip-hop que cuenta con la participación del legendario DJ Premier. Este tema no solo destaca la herencia musical de Trueno, sino que también incluye un mensaje inspirador para la juventud: “todo es posible”.

Gira mundial y reconocimiento

Trueno también anunció su E.U.B. (DELUXE) WORLD TOUR, que incluirá paradas en países como Chile, Colombia, México, Perú, España, Suiza y Suecia. Este último año es crucial para su carrera, consolidando su estatus como estrella global y agotando entradas en importantes ciudades de Europa y América.

Con su álbum ‘EL ÚLTIMO BAILE’, Trueno alcanzo el puesto #10 en el Spotify Global Top 50 y ganó su primer Latin GRAMMY. Su presencia en el escenario ha dejado una huella imborrable, y su música sigue resonando en todo el mundo.