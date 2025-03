¿Hasta cuándo durará el cierre por mantenimiento del túnel La Planicie? Revisa las vías alternas

A partir del 9 de marzo, los conductores que se desplacen entre Caracas y La Guaira deberán tomar precauciones, ya que el túnel La Planicie estará cerrado para realizar trabajos de mantenimiento. Este cierre en Venezuela afectará principalmente el acceso desde la rampa de la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, en el sentido Caracas-La Guaira, durante la noche. El Ministerio para el Transporte anunció que el cierre se extenderá por cinco semanas, aunque no especificó una fecha exacta para su finalización.

El cierre del túnel La Planicie representa una de las medidas más recientes del gobierno para mejorar la infraestructura vial en la región, que ha sufrido una serie de interrupciones en las últimas semanas debido a trabajos de mantenimiento en diversas áreas de Caracas. Este artículo ofrece detalles sobre el cierre, su duración y las vías alternativas que los conductores pueden tomar para evitar la congestión en la principal ruta hacia La Guaira.

¿Qué pasó con el túnel La Planicie?

El túnel La Planicie, una de las principales arterias viales que conecta Caracas con La Guaira, será cerrado debido a trabajos de mantenimiento en las juntas de dilatación. Estas piezas son esenciales para garantizar la integridad estructural del túnel, permitiendo que el paso de vehículos no cause daños a la infraestructura a largo plazo. Las juntas de dilatación son fundamentales para la expansión y contracción del túnel con los cambios de temperatura, lo que asegura que no se presenten grietas o fisuras.

El cierre afectará el sentido Caracas-La Guaira, lo que obligará a los conductores que transiten por esa ruta durante la noche a buscar otras opciones. El Ministerio de Transporte señaló en un comunicado oficial que el trabajo comenzará a partir del 9 de marzo, con horario de cierre de 9:00 pm a 4:30 am, y se extenderá durante un período de cinco semanas. Esta intervención es parte de un plan más amplio para restaurar y modernizar la red de infraestructura vial en Caracas.

¿Hasta cuándo estará cerrado el túnel La Planicie?

El cierre del túnel La Planicie comenzará el 9 de marzo y permanecerá activo por un período estimado de cinco semanas. Aunque la duración de los trabajos está confirmada, el Ministerio para el Transporte no ha especificado la fecha exacta de conclusión de los trabajos. Durante este tiempo, los usuarios de la vía deberán estar atentos a posibles actualizaciones que podrían afectar las rutas alternas disponibles.

Cabe destacar que este cierre se enmarca dentro de una serie de medidas que se han implementado en Caracas desde principios de 2025. El 23 de febrero, el Ministerio de Transporte anunció también el cierre de dos canales de circulación en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro debido a la rehabilitación de la base del puente, y el 27 de enero se realizó el cierre parcial de la autopista Caracas-La Guaira como parte de una intervención más extensa para la recuperación de la vía.

¿Qué vías alternas puedo tomar ante el cierre del túnel La Planicie?

Ante el cierre del túnel, el Ministerio de Transporte ha sugerido varias rutas alternas para aquellos que necesiten trasladarse entre Caracas y La Guaira durante las horas nocturnas. Estas son las opciones disponibles: