Trump arremete contra Biden por conmutar pena de muerte a 37 presos en Estados Unidos: "No tiene sentido"

El presidente Joe Biden ha generado una fuerte polémica al ordenar la conmutación de las penas de muerte de 37 reos federales a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta decisión, anunciada en su último mes en el cargo, fue calificada por el expresidente Donald Trump como "sin sentido". El magnate republicano afirmó que la medida deja en shock a los familiares de las víctimas de estos crímenes atroces.

"Joe Biden acaba de conmutar la sentencia de muerte a 37 de los peores asesinos de nuestro país", publicó Trump en su plataforma Truth Social. La decisión excluyó a tres de los 40 condenados a muerte en el sistema federal, incluyendo a Djokhar Tsarnaev, responsable del ataque a la maratón de Boston en 2013, y a Dylann Roof, quien asesinó a nueve personas en una iglesia de Charleston en 2015.

¿Qué dijo Trump sobre Biden tras conmutar pena de muerte de 37 presos en Estados Unidos?

Donald Trump no tardó en expresar su rechazo hacia la decisión de Biden, calificándola como una traición al principio de justicia para las víctimas y sus familias. "Cuando vean los actos de cada uno, no creerán que hizo esto. No tiene sentido. Los familiares y amigos están aún más devastados. ¡No pueden creer que esto esté sucediendo!", afirmó en su publicación.

El expresidente, conocido por su postura de "ley y orden", aseguró que de regresar a la Casa Blanca, restaurará las ejecuciones federales como una herramienta para proteger a los estadounidenses de "violadores violentos, asesinos y monstruos". "¡Volveremos a ser la Nación de la ley y el orden!", sentenció Trump en un comunicado posterior.

¿Por qué Biden cambió la pena de muerte de 37 presos?

Biden tomó esta decisión en línea con su compromiso de abolir la pena de muerte a nivel federal. Durante su administración, ya había impuesto una moratoria a las ejecuciones federales, pero estaba bajo presión para tomar medidas más definitivas antes de dejar el cargo el 20 de enero.

"Guiado por mi conciencia y mi experiencia, estoy más convencido que nunca de que debemos poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal", declaró Biden. A pesar de esta medida, dejó fuera del perdón a tres reos emblemáticos, argumentando que sus crímenes eran "inimaginables y despreciables".

Entre los condenados beneficiados se encuentran nueve personas culpables de asesinar a compañeros de prisión, cuatro responsables de homicidios durante robos a bancos y uno que mató a un guardia carcelario. Biden justificó que esta conmutación busca avanzar hacia un sistema de justicia menos punitivo y más humanitario.

PUEDES VER: México desafía a China con nuevos aranceles mientras busca fortalecer su posición comercial junto a Estados Unidos

¿Trump podría cambiar esta medida?

De regresar a la Casa Blanca, Donald Trump ha prometido revertir la política de Biden y reanudar las ejecuciones federales. Durante su administración, el expresidente reinstauró la pena de muerte federal tras un paréntesis de 17 años y supervisó 13 ejecuciones, la mayor cifra en un mandato presidencial desde 1896.

El Departamento de Justicia, bajo la administración de Trump, consideró la pena de muerte como una herramienta clave para garantizar la seguridad pública. Si vuelve al poder, es probable que intente utilizar los mecanismos legales necesarios para revertir la moratoria y reinstituir la práctica, enviando un mensaje contundente sobre su enfoque hacia el crimen y la justicia.