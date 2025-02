¿Por qué Gustavo Petro ha ordenado disolver a parte de su gabinete?

La llegada de Armando Benedetti al Gobierno nacional, así como la transmisión del Consejo de Ministros del 4 de febrero de 2025, desató una crisis ministerial en el Gobierno de Gustavo Petro. En 2023, la revista Semana reveló una serie de audios en los que el exembajador de Colombia en Venezuela, hoy jefe de gabinete, lanzaba una serie de improperios contra Laura Sarabia, actual canciller del país. Las declaraciones de Benedetti continúan generando un profundo malestar dentro del gabinete presidencial, lo que derivó en una serie de renuncias y la decisión del presidente de pedir la renuncia a algunos ministros y ministras.

Renuncias y malestar en el gabinete

Una de las primeras en expresar su descontento fue Susana Muhamad, ministra de Ambiente, quien anunció su dimisión de manera irrevocable. “Como mujer, no me puedo sentar a esta mesa de gabinete con Armando Benedetti”, declaró. A esto añadió: “Para mí fue un poco sorprendente esto, pero yo no voy a renunciar. Pero, obviamente, no me voy a sentar en esta mesa con Armando Benedetti y la decisión está en sus manos”.

PUEDES VER: Colombia: Gustavo Petro pide la renuncia protocolaria de sus ministros y altos funcionarios del gobierno

Francia Márquez, vicepresidenta y ministra de la Igualdad, también rechazó la presencia de Benedetti y cuestionó abiertamente al presidente. “Es positivo que se transmitan los consejos de ministros, pero eso es parte de mis dolores, porque ayudé a elegir a este Gobierno y hoy me duele que en el Gobierno que ayudé y por el que hablé en el país, se presenten tantos actos de corrupción. Eso tenemos que decirlo de frente”, manifestó.

Otras renuncias irrevocables incluyeron a Juan David Correa, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, y Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo. Frente a este escenario de crisis, Gustavo Petro solicitó la renuncia de algunos ministros y directores de departamentos administrativos, marcando un punto de quiebre en su gobierno.

Los audios que desataron la crisis

En las grabaciones divulgadas por el portal Semana, Armando Benedetti se muestra airado y hace afirmaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, así como advertencias directas a Sarabia y al propio mandatario.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, maric..., yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan”, expresa Benedetti en un tono agresivo.

En otro fragmento, lanza una clara amenaza: “Prepárense, porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza, y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mier... y eso no se le hace a Benedetti”.

PUEDES VER: Petro pide a todos los inmigrantes colombianos que abandonen Estados Unidos y regresen a Colombia lo más pronto posible

La comparación con la caída de las Torres Gemelas también generó polémica. “Ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas (...) A Osama Bin Laden, cuando tumbó las Torres Gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las Torres Gemelas”, afirmó Benedetti.

Uno de los puntos más críticos de los audios es su referencia a la supuesta financiación de la campaña presidencial. “Me fui para Venezuela, me sacaron de aquí, conseguí 15.000 millones de barras, que pagara el tiempo de no sé qué mondá, te llevé a ti, llevé al hiju'eputa de Prisa todo, hicimos cien reuniones... y la jefe de gabinete me recibe a las tres horas, como un culo, no”.

Consecuencias políticas

Las declaraciones de Benedetti han puesto en jaque la estabilidad del Gobierno Petro. Su presunta implicación en la financiación de la campaña presidencial podría derivar en una investigación judicial, mientras que la crisis ministerial genera incertidumbre sobre la continuidad de la administración.

PUEDES VER: ¿Quién es Armando Benedetti? El cuestionado Jefe de Gabinete del gobierno de Gustavo Petro

La decisión de Gustavo Petro de pedir la renuncia a algunos ministros responde a la presión política y al intento de recomponer su equipo de trabajo en medio de una crisis sin precedentes en su mandato. Sin embargo, el escándalo de los audios y la fractura interna en el gobierno podrían marcar un punto de no retorno para la administración del primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.