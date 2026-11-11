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Italia, Reino Unido e Irlanda recibieron falsas amenazas de bomba contra cientos de colegios

La primera ministra Giorgia Meloni convocó a una reunión gubernamental para abordar las amenazas, asegurando que no representan un "peligro concreto".

Las fuerzas de seguridad no encontraron explosivos. Foto: AFP.
Las fuerzas de seguridad no encontraron explosivos. Foto: AFP.
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Más de 300 centros educativos de Italia recibieron este miércoles correos electrónicos anónimos con amenazas de bomba, lo que provocó evacuaciones en Roma, Milán, Nápoles, Bolonia y otras localidades.

Las fuerzas de seguridad inspeccionaron las instalaciones con unidades caninas y artificieros, sin encontrar explosivos. Según medios italianos, 312 instituciones habían recibido los mensajes.

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La primera ministra, Giorgia Meloni, convocó una reunión de Gobierno y aseguró que las comprobaciones no habían detectado un “peligro concreto”. A su juicio, los avisos parecían vinculados a una estrategia destinada a generar alarma y preocupación.

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Antonello Giannelli, presidente de la asociación de directores escolares ANP, calificó las amenazas de “claramente falsas” y reclamó que se identificara a los responsables.

El episodio fue el segundo de estas características registrado en Italia durante noviembre. A comienzos de mes, más de 270 directores escolares habían recibido mensajes intimidatorios que provocaron interrupciones de clases e inspecciones policiales.

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Reino Unido e Irlanda también fueron afectados

La alarma también alcanzó a Reino Unido e Irlanda, donde las policías investigaban correos electrónicos amenazantes enviados a cientos de colegios.

La Policía de Escocia señaló que “nada hace pensar que representaran una amenaza creíble” y pidió a los docentes que no evacuaran los centros. Por su parte, la Policía de Irlanda del Norte confirmó una investigación y señaló que los mensajes procedían de una fuente situada fuera del Reino Unido.

En algunos centros de ambos países también se realizaron evacuaciones.

Las amenazas se produjeron en medio de una serie de incidentes de seguridad registrados en Europa, entre ellos falsas alertas de bomba contra vuelos comerciales y medios de comunicación, ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados, una intrusión informática relacionada con la construcción del túnel del Brennero y la difusión en la dark web de datos personales del ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, y su familia.

Las autoridades italianas investigaban si estos episodios respondían a una estrategia coordinada para generar alarma social y debilitar la confianza en las instituciones. En ese contexto, el Gobierno había reforzado la coordinación entre las fuerzas policiales, los servicios de inteligencia y la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

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