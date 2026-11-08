Choque de dos trenes en Egipto deja al menos 4 muertos y 88 heridos: se descarrilaron varios vagones Egipto desplegó decenas de ambulancias, equipos de Protección Civil y unidades especializadas para atender a los pasajeros afectados por el choque de trenes. Las autoridades también habilitaron autobuses para trasladar a los viajeros mientras se retiraban los vagones dañados y se recuperaba el servicio.

La colisión ocurrió en la región de Al Ayat, al sur de El Cairo, cuando un tren que cubría la ruta Giza-Fayum impactó por detrás a otro que viajaba hacia Asuán

La colisión ocurrió en la región de Al Ayat, al sur de El Cairo, cuando un tren que cubría la ruta Giza-Fayum impactó por detrás a otro que viajaba hacia Asuán AFP

El choque de dos trenes en Egipto dejó al menos cuatro muertos y 88 heridos este domingo 8 de noviembre, después de que varios vagones descarrilaran en la región de Al Ayat, en la provincia de Giza, al sur de El Cairo. El accidente ocurrió cuando un tren que cubría la ruta Giza-Fayum impactó por detrás a otra formación que viajaba desde la capital hacia Asuán. Las autoridades confirmaron el traslado de los pasajeros afectados a distintos hospitales.

De acuerdo con los Ferrocarriles Nacionales de Egipto, el tren número 134, correspondiente al servicio Tahya Misr, chocó contra la parte trasera del convoy número 2010 en el tramo comprendido entre las estaciones de Kafr Ammar y Al Raqqa, cerca del cruce de Gerza. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y obligó a interrumpir la circulación ferroviaria en ambos sentidos. Hasta el momento, las autoridades no han detallado las circunstancias que provocaron la colisión.

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52 ambulancias fueron desplegadas para atender la emergencia

El Ministerio de Salud de Egipto informó que 64 personas resultaron heridas y recibieron asistencia médica. De acuerdo con el primer balance oficial, 78 pasajeros fueron trasladados al Hospital de Al Wasta y otros diez al centro sanitario de Al Ayat. Sin embargo, otro reporte incluido en la información oficial elevó a 88 el número de heridos.

Para responder a la emergencia, las autoridades desplegaron 72 ambulancias que participaron en las tareas de evacuación y traslado. El ministro de Salud, Jaled Abdel Ghaffar, ordenó mantener en alerta los centros médicos de las provincias de Giza y Beni Suef para garantizar la atención de los afectados.

Los equipos de Protección Civil, las fuerzas de seguridad y las unidades especializadas en rescate ferroviario también acudieron al lugar. Además, los Ferrocarriles Nacionales enviaron grúas para retirar los vagones dañados y facilitar la recuperación del servicio. El Ministerio de Transporte habilitó autobuses con el fin de trasladar pasajeros entre las estaciones de Al Wasta y Al Ayat, así como entre El Moneib y Al Ayat.

Investigan las causas de la colisión ferroviaria

La Fiscalía egipcia abrió una investigación para determinar por qué ocurrió el accidente y establecer posibles responsabilidades. Especialistas técnicos inspeccionarán el lugar, revisarán las condiciones en las que circulaban ambos trenes y recogerán testimonios relacionados con el siniestro.

El presidente Abdel Fatah al Sisi ordenó acelerar las pesquisas y pidió que se identifique a quienes pudieran haber incurrido en negligencia. El mandatario afirmó que seguía la situación con gran preocupación y exigió responsabilidades a cualquier persona que resulte implicada en posibles fallos.

Por su parte, el primer ministro Mostafa Madbouly supervisó las labores de asistencia y coordinó con los ministros de Salud, Solidaridad Social y Transporte la atención a los afectados, el apoyo a sus familias y la recuperación de la circulación ferroviaria.

La Autoridad Reguladora Financiera también ordenó agilizar las indemnizaciones. El fondo de seguros para accidentes ferroviarios y de metro elevará de 30.000 a 50.000 libras egipcias los pagos por fallecimiento e incapacidad total permanente.

Egipto acumula antecedentes de graves accidentes de tren

El nuevo siniestro se suma a una serie de accidentes ferroviarios registrados en el país durante los últimos años. Entre los antecedentes más graves figura el incendio de un tren en 2002, al sur de El Cairo, que causó más de 370 muertes. En 2009 también se produjeron varios incidentes en la misma zona, con decenas de víctimas.

En marzo de 2021, dos accidentes ferroviarios dejaron alrededor de una veintena de fallecidos cada uno y centenares de heridos, según los antecedentes recogidos en la información. Las deficiencias en las infraestructuras, los problemas de señalización y las dificultades para mantener las vías y los trenes figuran entre los factores que han afectado históricamente la seguridad ferroviaria en Egipto.

Más recientemente, el 10 de septiembre de 2026, dos trenes de mercancías chocaron en la estación de Al Balyada, también en Giza. El incidente dejó heridos a un maquinista y a su ayudante, además de provocar el descarrilamiento de una locomotora y dos vagones.