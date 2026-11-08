El papa León XIV celebró su última misa en Uruguay y continuará su gira en Argentina: "Vengo para compartir la fe y el cariño” En la homilía, el santo padre también habló a los padres y madres y les pidió que sigan rezando por sus hijos.

El papa León XIV encabezó este domingo de noviembre su última misa en Uruguay antes de viajar a Argentina, segunda escala de su gira por Sudamérica. La celebración se realizó frente al Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país, en la ciudad de Florida, donde el pontífice pronunció una homilía centrada en la importancia de la familia, la transmisión de la fe y el acercamiento de la Iglesia a quienes se alejaron de la religión.

Durante su mensaje, el santo padre pidió especialmente a padres y abuelos que no pierdan la esperanza cuando sus hijos o nietos dejan de participar en las prácticas religiosas. Para ilustrar su llamado, recordó la historia de santa Mónica y su hijo san Agustín, y destacó el valor de la oración como una forma de mantener vivo el vínculo con Dios.

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El papa León XIV pidió a las familias que no pierdan la esperanza

Uno de los principales mensajes de León XIV estuvo dirigido a las familias uruguayas. El pontífice señaló que los jóvenes necesitan encontrar en los adultos ejemplos de compromiso religioso, respeto y honestidad, más allá de las palabras o las enseñanzas que reciban en sus hogares.

"Queridos padres y abuelos, los jóvenes necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos, tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón y vivir con honradez también cuando hacerlo exige sacrificios", expresó durante la celebración.

También se refirió a quienes sufren al ver que sus hijos se distancian de la Iglesia, pese a haberles transmitido sus creencias desde pequeños. En ese contexto, reconoció especialmente a las mujeres que conservaron la fe dentro de sus hogares y mantuvieron viva la tradición religiosa entre generaciones.

"Aunque sus seres queridos parezcan lejos de Dios, sigan poniéndolos ante Él", pidió el Papa, al recordar el ejemplo de santa Mónica, quien rezó durante años por la conversión de su hijo.

El mensaje del Papa en Uruguay: "¡Hay que ponerse en camino!"

En otro momento de la homilía, León XIV expresó su cercanía con los uruguayos y explicó el sentido de su visita al santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.

"Vengo como peregrino para compartir la fe y el cariño con el que este pueblo admiró durante generaciones a la madre de Dios. Los abrazo con afecto y los encomiendo a la protección de María", manifestó.

El pontífice también pidió a la Iglesia que no permanezca a la espera de que las personas alejadas de la religión regresen por iniciativa propia. Por el contrario, consideró necesario salir a su encuentro, escuchar sus preocupaciones y acompañarlas en sus vidas cotidianas.

"No podemos esperar que quienes se alejaron vuelvan por sí solos. ¡Uruguay, hay que ponerse en camino!", afirmó.

En esa línea, mencionó la importancia de acercarse a familiares, amigos y vecinos que hayan perdido el contacto con la fe. Asimismo, llamó a reconocer a Cristo en quienes atraviesan situaciones difíciles, como los pobres, los enfermos y las personas que viven en soledad.

La Virgen de los Treinta y Tres y el viaje del Papa a Argentina

Durante la celebración, León XIV también recordó el vínculo histórico entre la Virgen de los Treinta y Tres y la identidad uruguaya. Su mensaje evocó a los treinta y tres hombres que en 1825 lucharon por la libertad del territorio y acudieron a María para encomendarle aquella etapa histórica.

"Aquel gesto nos recuerda que tampoco la historia de los pueblos se comprende del todo cuando se prescinde de Dios. Así, desde una de las horas fundacionales de la patria, Uruguay quedó íntimamente ligado a una Madre", señaló.

La misa en Florida marcó el cierre de las actividades principales del pontífice en Uruguay, país al que había llegado el 6 de noviembre. Después de su despedida, continuará su recorrido por América Latina con destino a Argentina.

La llegada de León XIV a Buenos Aires está prevista para las 16:30, hora local. Allí será recibido por el presidente Javier Milei, antes de continuar con las actividades programadas en la segunda etapa de su visita regional.