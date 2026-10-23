Tiroteos en Francia dejan un muerto y cuatro heridos: autoridad plantea posible móvil terrorista de carácter racista El ataque comenzó en un parque de Trappes, donde un hombre de 26 años falleció y otro de 20 resultó herido. Posteriormente, el agresor disparó en La Verrière, hiriendo a tres personas, incluida una niña de 12 años.

Una persona murió y otras cuatro resultaron gravemente heridas en una serie de tiroteos en Trappes, La Verrière y Coignières, localidades del departamento de Yvelines, al suroeste de París. El sospechoso, identificado como Kevin T., de 39 años, fue detenido y la Fiscalía Nacional Antieterrorista asumió la investigación por un posible móvil racista.

El atacante se desplazó en un vehículo y disparó con un arma automática de categoría A, cuya venta al público está prohibida. Los primeros disparos se produjeron alrededor de las 10.30 a. m., hora local, en un parque y cerca de una gasolinera de Trappes. Allí murió un hombre de 26 años y otro de 20 resultó herido.

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Posteriormente, el sospechoso se dirigió a La Verrière, donde abrió fuego contra un grupo de personas junto a una farmacia. Entre los tres heridos se encuentra una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala. Los otros afectados, de 29 y 47 años, trabajaban en la limpieza de una escuela municipal, según informó el alcalde, Nicolas Dainville, quien reveló que el estado de la menor es estable.

La secuencia continuó en una zona industrial de Coignières, a unos tres kilómetros de La Verrière, donde el hombre volvió a disparar antes de ser arrestado por agentes de la Brigada Anticriminalidad. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona y quedaron inicialmente en estado de urgencia absoluta.

Investigación por terrorismo y racismo

La Fiscalía Nacional Antiterrorista abrió una investigación por asesinato e intento de asesinato con intención terrorista, con el agravante de que los ataques habrían sido dirigidos contra personas por su pertenencia, verdadera o supuesta, a una raza, etnia, nación o religión.

Las pesquisas incluyen posibles delitos de tenencia de armas y asociación de malhechores terroristas para preparar crímenes contra personas. La Subdirección Antiterrorista de la Policía (SDAT) dirige las actuaciones en coordinación con los servicios de información.

El detenido es vecino de Plaisir y la policía registró su domicilio. Por el momento, se desconoce si tenía antecedentes. Según el canal BFMTV, habría instalado bombonas de gas para provocar una explosión cuando llegaran los agentes a su vivienda, extremo que deberá ser esclarecido durante la investigación.

Por su parte, el alcalde de Trappes, Ali Rabeh, afirmó que todas las víctimas pertenecen a minorías raciales. Dainville describió al sospechoso como un hombre de rasgos europeos y señaló que actuó "con mucha sangre fría y determinación". Testigos, citados por EFE, indicaron que disparaba indiscriminadamente.

Reacción de la autoridad francesa

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, se trasladó a la zona de los ataques para seguir la situación. El presidente Emmanuel Macron expresó en redes sociales su profunda emoción y transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas y los habitantes de Yvelines.

"Ante este drama terrible, la nación está junto a ellos", manifestó el mandatario, quien también agradeció a las fuerzas del orden la rapidez con la que detuvieron al sospechoso.