La lección atribuida a Alejandro Magno sobre el liderazgo: "No temo a un ejército de leones dirigido por una oveja; temo a un ejército de ovejas dirigido por un león" Su célebre frase ilustra la importancia del liderazgo firme en el éxito colectivo, una reflexión que trasciende su época y se basa en la dirección estratégica del talento.

Entre los años 336 y 323 a. C., Alejandro Magno dirigió Macedonia y lideró las campañas bélicas que derrocaron al Imperio persa aqueménida, con expediciones que abarcaron desde Egipto hasta Asia Central y el valle del Indo, según el portal especializado Livius. A esa trayectoria militar se atribuye la célebre frase: "No temo a un ejército de leones dirigido por una oveja; temo a un ejército de ovejas dirigido por un león", una máxima utilizada para ilustrar la trascendencia del liderazgo sobre las tropas.

Aparte de sus victorias territoriales, la conexión del soberano con los soldados representa un eje clave para la historiografía antigua. Al respecto, la guía educativa de la Universidad de Warwick resalta la táctica de sus combatientes y las transformaciones en dicha alianza, mientras que los registros de Arriano y Plutarco documentan los riesgos, dilemas y enfrentamientos que moldearon sus grandes jornadas.

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Cuál es el verdadero origen e impacto de la frase de Alejandro Magno sobre leones y ovejas?

La famosa cita refleja cómo el éxito de un colectivo depende de su dirección. En esta alegoría, el felino encarna la determinación, mientras que el ovino representa una guía vacilante. Contar con integrantes fuertes no asegura un desempeño coordinado; resulta indispensable una orientación firme que transforme el talento individual en un esfuerzo estratégico.

El antecedente más antiguo figura en la obra Máximas de reyes y generales, atribuida al historiador Plutarco. Sin embargo, ese registro asigna la frase al estratega ateniense Cabrias y utiliza ciervos en lugar de ovinos. El texto original sostiene: "Una tropa de esos animales bajo el mando de un león resulta más temible que otra de leones conducida por un ciervo".

Cabrias también afirmaba que los mejores jefes comprendían a la perfección los desplazamientos del rival. La sentencia concibe el mando como una síntesis de criterio, inteligencia táctica y estructura. La relevancia del mensaje radica en su valor organizativo y no prueba por sí sola la autoría del conquistador macedonio.

¿Cómo lideraba Alejandro Magno a sus soldados en el campo de batalla?

Arriano describe en la Anábasis de Alejandro (Libro III, capítulo 14) que el monarca macedonio basaba su mando en el combate directo. Durante la batalla de Gaugamela, el soberano detectó una fisura en el despliegue persa para encabezar una ofensiva rápida hacia Darío III junto a la caballería de los Compañeros y la falange. Esta acción militar demuestra una conducción estratégica que combinaba la lectura del terreno con el ataque personal.

El compromiso con sus filas incluía asumir las mismas penurias que la tropa. El historiador relata en el Libro VI, capítulo 26, que unos combatientes le ofrecieron agua en un casco en medio de una marcha sofocante; sin embargo, el líder rechazó beber e indicó: "No alcanzaba para todos", por lo que vertió el líquido sobre el suelo ante los presentes. Aquel gesto de templanza y autocontrol devolvió el entusiasmo a la columna.

A pesar de su firmeza, la autoridad real halló un límite frente al descontento de la fuerza armada. En el año 326 a. C., a orillas del río Hífasis, las tropas se negaron a continuar la campaña hacia el este y el oficial Ceno manifestó el malestar general. Tras permanecer retirado en su tienda durante varios días en señal de molestia, el estratega cedió al reclamo y anunció el retorno, hecho que desató la alegría entre los suyos y confirmó que sus conquistas requerían el respaldo colectivo.