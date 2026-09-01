El exdictador cubano Raúl Castro podría estar enfrentando un grave estado de salud, según informó Diario Las Américas. Esta noticia surge ante rumores no confirmados de su fallecimiento. | Foto: AFP

El exdictador cubano Raúl Castro podría estar enfrentando un grave estado de salud, según informó Diario Las Américas. Esta noticia surge ante rumores no confirmados de su fallecimiento. | Foto: AFP

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El exdictador cubano Raúl Castro enfrentaría un delicado estado de salud, según una revelación de Diario Las Américas fundamentada en un testimonio confidencial procedente de La Habana. Ese reporte surgió tras una ola de especulaciones falsas en redes sociales sobre un presunto deceso. Frente a los rumores, la administración central de la isla mantiene un absoluto hermetismo sin emitir notas oficiales que esclarezcan su verdadera situación diagnóstica.

Previo a estos informes, la figura clave de la Revolución de 1959 reapareció públicamente el 13 de agosto durante la conmemoración por el centenario de Fidel Castro en el teatro Karl Marx. El periódico Granma constató que el histórico líder encabezó dicho homenaje junto al actual mandatario Miguel Díaz-Canel. Pese a su retiro formal, el referente comunista preserva un notable peso político dentro de las Fuerzas Armadas.

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El Diario Las Américas emitió la exclusiva del grave estado de salud de Raúl Castro. Foto: Diario Las Américas

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¿Está muy grave Raúl Castro? La verdad tras los rumores sobre su salud

El periódico Diario Las Américas reportó que el exmandatario cubano habría sufrido un accidente cerebrovascular, por lo que permanecería bajo asistencia médica vital. Aunque diversos mensajes en redes sociales daban por hecho el deceso del militar, la publicación aclaró que continúa con vida, si bien mantiene un diagnóstico muy delicado. Hasta el momento, ninguna entidad independiente ha logrado confirmar la veracidad de dicha hipótesis.

Respecto al origen de la primicia, la directora ejecutiva del medio estadounidense, Iliana Lavastida, reveló a N+ Univision 23 Miami: "Recibimos una información desde Cuba, de una fuente muy confidencial, pero muy fidedigna, que nos aseguró que Raúl Castro se encuentra en este estado que hemos reportado". La comunicadora añadió que los murmullos populares suelen intensificarse tras ciertos movimientos dentro del poder ejecutivo en La Habana.

Actualmente, el último registro visual verificado del líder revolucionario data del 13 de agosto, durante un acto público difundido por Granma junto a Miguel Díaz-Canel. Ante la falta de un comunicado oficial del Gobierno, el presunto derrame cerebral figura únicamente como una especulación de prensa atribuida a un informante anónimo.

¿Cómo impactaría a Cuba la muerte de Raúl Castro?

El eventual fallecimiento de Raúl Castro no provocará una sucesión presidencial inmediata. El exdictador dejó la jefatura del Estado en 2018 y el liderazgo del Partido Comunista en 2021 a Miguel Díaz-Canel, formalizando la transferencia generacional del poder institucional. Sin embargo, Associated Press señala que el líder histórico continuaba ejerciendo influencia entre bastidores pese a su retiro.

Su ausencia eliminaría la figura clave con capacidad para articular la dirigencia partidaria, las Fuerzas Armadas y los sectores económicos estatales. Este escenario otorgaría mayor autonomía al actual presidente, aunque no colapsará el régimen inmediatamente. Los cambios dependerán del comportamiento del Partido Comunista y los mandos militares ante la pérdida de su último referente histórico.

En el ámbito internacional, este hecho cerrará definitivamente la era de los hermanos Castro e intensificará la presión diplomática de Washington. Tras la acusación estadounidense de 2026 por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 —imputación donde mantiene la presunción de inocencia—, su deceso extinguirá la causa penal en su contra, manteniendo el peso político en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba.