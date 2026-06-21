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Cómo ahuyentar a las moscas de una vez por todas: tres remedios caseros fáciles y naturales que sí funcionan

Las moscas proliferan con el calor y la humedad, pero existen remedios caseros con aceites esenciales, plantas aromáticas y trampas naturales para mantenerlas lejos del hogar.

Si las moscas invaden tu casa durante los días calurosos, estos tres métodos naturales pueden ayudarte a repelerlas sin recurrir a insecticidas ni productos químicos.
Si las moscas invaden tu casa durante los días calurosos, estos tres métodos naturales pueden ayudarte a repelerlas sin recurrir a insecticidas ni productos químicos. | Foto: Dall-E
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Las moscas suelen convertirse en uno de los insectos más molestos durante las épocas de calor y humedad, cuando encuentran las condiciones ideales para reproducirse y entrar con mayor frecuencia a las viviendas. Además de resultar incómodas, pueden transportar bacterias y contaminar alimentos al posarse sobre distintas superficies.

Aunque existen insecticidas comerciales, muchas personas prefieren recurrir a alternativas naturales que sean seguras para el hogar y las mascotas. Entre las opciones más utilizadas destacan los aceites esenciales, ciertas plantas aromáticas y trampas caseras, métodos que ayudan a reducir la presencia de estos insectos sin emplear productos químicos.

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Tres remedios caseros para mantener las moscas lejos de casa

Uno de los remedios más efectivos consiste en utilizar aceites esenciales cuyos aromas resultan desagradables para las moscas. Fragancias como la lavanda, el eucalipto, el laurel o la menta pueden colocarse en un paño cerca de puertas y ventanas o mezclarse con agua en un atomizador para rociar los principales puntos de acceso. Como se trata de aromas naturales, es recomendable repetir la aplicación cada pocas horas para mantener su efecto.

Otra alternativa es colocar plantas aromáticas en lugares estratégicos del hogar. La albahaca, las plantas de tomate y la Venus atrapamoscas ayudan a repeler estos insectos, mientras que ubicar ramas de canela cerca de entradas y ventanas también puede contribuir a mantenerlos alejados gracias a su intenso aroma.

Por último, una solución sencilla es elaborar trampas caseras utilizando tiras de papel o tela impregnadas con una mezcla de miel y agua. El olor dulce atrae a las moscas, que quedan adheridas a la superficie, lo que ayuda a disminuir su presencia en interiores.

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La prevención sigue siendo la mejor estrategia para evitar infestaciones

Más allá de los remedios caseros, los especialistas en control de plagas coinciden en que la limpieza es la medida más eficaz para evitar que las moscas ingresen al hogar. Mantener la basura en recipientes con tapa, retirar los residuos de comida con frecuencia y conservar los alimentos siempre cubiertos reduce considerablemente los factores que las atraen.

También se recomienda instalar mosquiteros en puertas y ventanas para impedir su ingreso, limpiar de inmediato cualquier derrame de alimentos o bebidas y recoger las heces de las mascotas, ya que pueden convertirse en un lugar ideal para el desarrollo de larvas. Asimismo, eliminar las moscas muertas evita que sirvan de alimento para otras plagas y contribuye a mantener un ambiente más saludable dentro de la vivienda.

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