Es falso que video muestre a ‘Ponchos Rojos’ intentando causar desorden en Puno: imágenes y audio retratan dos hechos distintos ocurridos en Bolivia

LO FALSO:

Video en redes sociales muestra a los ‘Ponchos Rojos’ intentando generar desorden en Puno en el marco del conteo de votos de la segunda vuelta presidencial.

LO VERDADERO:

Tanto el clip como el audio corresponden a sucesos distintos ocurridos en Bolivia y fueron sacados de contexto para atribuirlos falsamente a las recientes elecciones peruanas. El primero muestra una protesta registrada en El Alto, en mayo de 2026, mientras que el segundo recoge la queja de un ciudadano durante un bloqueo de carreteras en Cochabamba, a finales de 2022.

En el marco del conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, con resultados preliminares que muestran a Keiko Fujimori con una ventaja del 50.112% frente al 49.888% de Roberto Sánchez, comenzó a circular en redes sociales un video que supuestamente mostraría a integrantes de los denominados 'Ponchos Rojos', organización indígena aymara de Bolivia conocida por su participación en movilizaciones sociales, bloqueando cierta zona de Puno, cerca de la frontera con Bolivia.

La publicación está acompañada de un audio en el que un supuesto ciudadano confronta a los manifestantes con insultos. Además, en la descripción del post se afirma que tendrían planeado generar caos y violencia en territorio peruano.

Narrativas vinculadas al viral. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 59.000 reproducciones, 1.800 reacciones, 237 comentarios y 447 compartidos.

Publicación con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Para verificar la autenticidad del video, se realizó un análisis visual del material. En varios segundos del registro se observa un mural en el que aparecen un niño, una niña y una persona adulta mayor con vestimenta tradicional andina, sobre un fondo pintado de verde, amarillo y rojo.

Mural detectado en la grabación. Foto: Facebook

A partir de este elemento, se realizó una búsqueda inversa de la imagen, la cual permitió identificar un registro previo del mismo lugar. El hallazgo corresponde a un video publicado el 19 de diciembre de 2025 en la cuenta de TikTok del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, Bolivia, en el que se muestra el proceso de pintado de ese y otros murales como parte de una intervención urbana orientada a resaltar la identidad cultural andina.

Pintado del mural. Foto: TikTok / Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, Bolivia

El lugar identificado en dichos registros corresponde a la megaobra vial denominada 'Distribuidor Integración', ubicada en la zona de Río Seco, en la ciudad de El Alto, Bolivia. Por ello, se realizó una búsqueda en Google considerando las palabras clave “Ponchos Rojos”, “Distribuidor Integración”, “El Alto” y “Bolivia”, lo que permitió identificar noticias locales vinculadas al hecho: se trataba de una movilización social ocurrida en mayo de 2026.

Noticia 1. Foto: El Día

Noticia 2. Foto: Agencia Bolivariana de Información

Se corroboró que se trataba del mismo lugar al realizar una comparación entre la imagen publicada por la Agencia Bolivariana de Información y fotografías encontradas en Google Maps de 'Distribuidor Integración'. En otras palabras, se confirma que la ubicación del video viral no corresponde a Puno ni a territorio peruano, y que este no es actual.

Tras ello, se realizó un análisis del audio que acompañaba el material difundido en redes. Dado que se escucha a un hombre reclamando y ofendiendo a otros, se procedió a rastrear su origen de manera independiente, también en Google, pero esta vez considerando las palabras clave que menciona: “cerrado el puente”, “cerradas las carreteras”, “borrachos de m***”, entre otros insultos.

La verificación permitió identificar que este pertenece a un clip completamente distinto. El registro más antiguo que se logró encontrar data del 23 de noviembre de 2022 y fue publicado por un medio local de Cochabamba, Bolivia. En él, se observa a un residente exigiendo el levantamiento de un bloqueo de carretera en la localidad de Arroyo Concepción, en el departamento de Santa Cruz, mientras sostiene un machete. Este material tampoco guarda relación con el viral.

Video original del que se ha sustraído el audio para ser superpuesto en el viral. Foto: Facebook

En síntesis, el clip está descontextualizado, ya que combina imágenes de una protesta en Bolivia con un audio correspondiente a otro hecho ocurrido en el mismo país. Esto genera una narrativa engañosa que atribuye falsamente los hechos a Puno y los vincula con el proceso electoral peruano.

Conclusión

En redes sociales se ha viralizado un video que supuestamente muestra a los ‘Ponchos Rojos’, organización indígena aymara de Bolivia, intentando generar desorden en Puno en el marco del conteo electoral de la segunda vuelta. Sin embargo, tras realizar búsquedas y verificar el material, se comprobó que se trata de contenido sacado de contexto.

En realidad, el clip corresponde a una protesta en El Alto, Bolivia, realizada en mayo de 2026, y el audio, al reclamo de un ciudadano durante un bloqueo de carreteras en Cochabamba, en el mismo país, a finales de 2022. Por tanto, su aparente relación con Puno y el proceso electoral peruano es falsa.