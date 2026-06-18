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Brote del ébola en la República Democrática del Congo supera la barrera de los 200 muertos confirmados

La OMS clasifica la situación como emergencia de salud pública de importancia internacional y activó un plan de respuesta regional.

La epidemia se concentra en la provincia de Ituri, con un 91 % de los contagios. Foto: AFP.
La epidemia se concentra en la provincia de Ituri, con un 91 % de los contagios. Foto: AFP.
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Un brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo causó 202 muertes y 875 casos confirmados desde el 15 de mayo, según datos de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África), que advierten de una rápida expansión de la epidemia.

El organismo informó que la tasa de letalidad alcanza el 23% y que 67 pacientes se recuperaron. La provincia de Ituri concentra el 91% de los contagios y el 78% de las muertes, por lo que se consolidó como el epicentro del brote.

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Una respuesta limitada

La epidemia se extendió a Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde la respuesta sanitaria se ve limitada por el conflicto armado. En Kivu del Norte, los equipos de salud enfrentan dificultades de acceso y baja capacidad de rastreo de contactos, situación que preocupa a las autoridades sanitarias.

El brote, causado por la cepa de Bundibugyo del virus del Ébola, es considerado el tercer peor de la historia, solo detrás de las epidemias de África Occidental (2014-2016) y del este congoleño (2018-2020).

Entidad internacional activa plan de respuesta

La propagación ya alcanzó a Uganda, donde se registraron 19 casos confirmados, incluidos contagios importados desde la RDC y dos muertes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el virus circulaba en Ituri desde semanas antes de la declaración oficial del brote y clasificó la situación como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Tanto la OMS como el CDC africano activaron un plan de respuesta regional que busca recaudar US$518 millones para contener la epidemia y reforzar la capacidad sanitaria en los países afectados.

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