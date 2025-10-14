HOYSuscripcion LR Focus

Bélgica: miles protestan contra los recortes en pensiones y servicios públicos anunciados por el gobierno
Mundo

Bélgica: miles protestan contra los recortes en pensiones y servicios públicos anunciados por el gobierno

Los manifestantes rechazan las propuestas del gobierno conservador, que contemplan reformas en las pensiones y recortes presupuestarios, argumentando que amenazan la protección social.

Las calles de Bruselas se han llenado de miles de manifestantes.
Las calles de Bruselas se han llenado de miles de manifestantes. | Foto: AFP

Miles de manifestantes desfilaron en Bruselas, en el marco de una jornada de huelga nacional contra los recortes anunciados por el gobierno de Bélgica que obligó a los aeropuertos a cancelar vuelos por falta de personal.

Esta huelga nacional es la más reciente de una serie que ha afectado a Bélgica desde que el conservador Bart De Wever asumió el cargo de primer ministro en febrero de 2025.

Gobierno de Bart De Wever busca reformar las pensiones

Enfrentado a un déficit presupuestario que infringe las normas de la Unión Europea, el gobierno busca reformar las pensiones y aplicar otras medidas de ahorro que han enfurecido a los sindicatos.

El aeropuerto de Bruselas (el principal del país) canceló todas las salidas debido a que los agentes de seguridad abandonaron sus puestos.

El aeropuerto de Charleroi, un importante centro europeo para la aerolínea de bajo coste Ryanair, informó que no podía operar ningún vuelo por falta de personal.

El transporte público también se vio fuertemente afectado en Bruselas, donde la policía calculó que había unos 80.000 manifestantes, muchos más que las 60.000 personas cuando se formó el nuevo gobierno federal.

Manifestantes en contra de estas medidas

"El gobierno está llevando a cabo un proyecto brutal: un ataque frontal contra la protección social, los servicios públicos, la seguridad social y las solidaridades", denunció la intersindical.

"Toda una generación se niega a que se destruya en seis meses lo que nuestros padres y abuelos tardaron tanto tiempo en construir", declaró Thierry Bodson, presidente del sindicato FGTB, al inicio de la manifestación.

La policía de Bruselas aconsejó a los ciudadanos evitar algunas zonas céntricas.

"Vengo a reivindicar mis derechos y los de mis alumnos. Si esto sigue así, ¿qué futuro les espera? Quiero que esto cambie y que se tome más enserio la enseñanza", declaró Victoria Coya, una profesora de 27 años.

El primer ministro Bart De Wever quiere limitar a dos años las prestaciones por desempleo y poner en marcha una amplia reforma de las pensiones, que incluye la eliminación de los regímenes especiales.

Además, está preparando importantes recortes en el proyecto de presupuesto para 2026, cuya presentación estaba prevista para hoy, pero se aplazó una semana.

