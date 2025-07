Sienna Crank, una niña de 8 años, sufrió una profunda herida en el brazo que llegó hasta el hueso, luego de que fragmentos de vidrio de la cabina del DJ cayeran sobre ella durante una fiesta de espuma en la piscina de un complejo turístico en Turquía.

Sienna, quien es una de cuatro hermanos, estaba disfrutando de unas vacaciones familiares junto a 17 parientes en el Green Nature Resort and Spa, ubicado en la ciudad de Marmaris. Según relataron sus allegados, la menor vivía “el mejor momento de su vida” cuando ocurrió el incidente.

Niña de 8 años sufre terrible corte hasta el hueso tras caída de cristales

El accidente ocurrió la tarde del 7 de junio, cuando la familia de Sienna llevaba seis días disfrutando de unas vacaciones en Turquía. Ese día, participaba de una animada fiesta en la piscina del hotel, sin imaginar que el agradable momento se convertiría en una pesadilla.

Mientras la menor se divertía en medio de la multitud durante la fiesta de espuma, un enorme fragmento de vidrio, que según sus familiares provenía del equipo del DJ, se desprendió de forma repentina. El objeto impactó directamente en el brazo de Sienna, causándole una herida profunda.

Joanne Chadwick, madre de la menor, relató al medio británico Mirror. “Recuerdo haber gritado desesperada para que llamaran a una ambulancia. El corte era tan profundo que se podía ver el hueso”.

Menor fue evacuada de emergencia al hospital tras sufrir corte

Tras el incidente, Sienna fue llevada de inmediato al hospital, donde, según comentó su familia, los médicos le advirtieron que el corte estuvo a escasos milímetros de afectar los tendones, lo que habría comprometido la movilidad de su brazo. Actualmente, la menor se encuentra recuperándose en su casa en la ciudad de Bolton, aunque sigue traumatizada por lo ocurrido y tendrá cicatrices permanentes en el brazo.

Su madre, Joanne, expresó su indignación al señalar que resulta evidente que no se deben colocar objetos de vidrio sobre una mesa de DJ, especialmente al lado de una piscina. “Ni siquiera se pueden tener vasos para las bebidas. Probablemente, era un accidente inminente; no puedo creer que no vieran el enorme riesgo", manifestó.

Además, explicó que la cabina del DJ fue instalada únicamente para la fiesta de espuma. “Ese día había bastante viento y, con tantas personas divirtiéndose alrededor, tener cristales cerca representaba un riesgo enorme", agregó.

Madre de niña afectada señala que su hija tendrá una cicatriz de por vida

Sienna Crank fue atendida en un hospital de la zona, en Marmaris, donde los médicos le aplicaron puntos tanto en la herida profunda como en la superficie de la piel. Según relató su madre, los especialistas le aseguraron que la menor tuvo mucha suerte de no haber sufrido daños más graves.

“Fue una experiencia aterradora. Al principio, me sentí aliviada de que estuviera estable y fuera de peligro, pero después no dejaba de pensar en cómo pudo pasar algo así”, expresó Joanne Chadwick. “Me indigna que el hotel haya utilizado una mesa de cristal para el DJ. Era innecesario; podrían haber usado materiales plásticos”.

Además de los daños emocionales, Sienna tendrá una cicatriz permanente en el brazo. Su madre lamenta cómo esto puede afectarla en el futuro. "Ella ya se preocupa por su imagen y saber que vivirá con esa marca le resultará muy duro. Todo esto ha sido una verdadera pesadilla", agregó.