Juez de Bolivia se descompensa al ser encontrado bebiendo y en estado de ebriedad en su oficina

Un juez de Bolivia está en el centro de las críticas. Iván Córdova, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, fue encontrado en estado de ebriedad en su oficina este 13 de junio, según Romer Saucedo. Tras ser encontrado alcoholizado por personal de Transparencia, el funcionario se descompensó y, en consecuencia, sufrió un accidente cerebrovascular.

El propio Saucedo denunció que, durante la intervención, un policía impidió que el juez de Bolivia fuera grabado. Momentos después, Córdova replicó que el personal de Transparencia lo increpó de forma agresiva en su oficina.

¿Qué pasó con Iván Córdova, el juez de Bolivia que fue encontrado en estado de ebriedad?

En su propia oficina del TDJ de La Paz, Iván Córdova fue encontrado en estado de ebriedad, según denunció Romer Saucedo. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acusó que, cuando el juez estaba bajo los efectos del alcohol, un policía evitó que el personal de la Unidad de Transparencia lo grabara en esta condición.

"Fue encontrado en estado de ebriedad. Al intentar realizar afirmaciones, el personal de Transparencia fue intervenido por el policía Juan Carlos Mamani Borras, quien es el edecán del presidente. Este impidió que el funcionario pueda grabar con su celular las imágenes del presidente en estado de ebriedad y lo ha puesto en buen recaudo", denunció Saucedo en entrevista con DTV.

Según información de DTV, el abogado de Córdova informó que el juez sufrió una descompensación tras ser abordado en su despacho. Por ende, tuvo que ser internado en un centro de salud, donde el médico diagnosticó un accidente cerebrovascular.

¿Qué dijo Iván Córdova tras descompensarse en La Paz?

"Estaban ingresando a la fuerza a la Presidencia. Yo me he hecho presente. Lo invito a pasar (al personal de Transparencia) y, de forma absolutamente agresiva, empieza a increparme. No puede ser que un personal de quinto nivel administrativo venga a faltar el respeto", contestó Córdova en entrevista a ERBOL. El juez intentó defenderse de las acusaciones mientras estaba internado en una clínica.