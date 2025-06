Chileno fue testigo del ataque iraní a Israel y narra lo que vivió en medio del bombardeo: “Nos pidieron no decir dónde caen los misiles”

Israel vivió una noche de máxima tensión tras el lanzamiento de cientos de misiles desde Irán. Francisco Salgado, un chileno que reside en Jerusalén junto a su familia, compartió su testimonio en medio del bombardeo, revelando detalles sobre cómo reaccionó la población local y qué instrucciones recibieron por parte de las autoridades.

En medio del estruendo de las alarmas, Salgado relató que esta fue la jornada más intensa del día en términos de ataques. Desde su casa, ubicada detrás de una colina al sur de la capital israelí, explicó que ya están preparados para entrar al refugio en cuestión de segundos si es necesario.

“Esta es la primera vez en el día que llegan tantos misiles”, dijo Salgado durante una entrevista con Meganoticias. En medio de la transmisión se escuchaban las alarmas de la ciudad, mientras el chileno advertía que muchos residentes salen por curiosidad a grabar lo que sucede, a pesar del peligro.

Salgado detalló que Jerusalén está rodeada de colinas y que su hogar no tiene una vista completa de la ciudad, lo que dificulta percibir lo que ocurre en otros sectores. Aun así, señaló que la tensión se siente y que las autoridades pidieron expresamente no divulgar en redes sociales dónde caen los proyectiles, para no entregar información sensible al enemigo. “No puedo seguir hablando sobre dónde caen los misiles, porque eso daría pistas a aquellos que están revisando las transmisiones, y podrían calcular mejor dónde lanzarlos”, precisó.

¿Qué medidas ha tomado Israel en respuesta al ataque de misiles?

Israel activó un amplio protocolo de emergencia ante la amenaza. Dos de los hospitales más importantes del país, el Sheba en Tel Aviv y el Rambam en Haifa, transformaron sus estacionamientos subterráneos en salas médicas para recibir pacientes.

Además, el sistema de defensa aérea del país intentó interceptar la mayor cantidad posible de misiles, aunque algunos lograron impactar en zonas pobladas. Según Salgado, la estrategia del ataque parece haber sido “saturar las defensas” para aumentar las posibilidades de daño. La situación sigue siendo monitoreada minuto a minuto por las autoridades israelíes.