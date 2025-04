Sorpresa en Semana Santa: Papa Francisco se perderá los principales eventos litúrgicos por problemas de salud

Semana Santa sufrirá algunos cambios por el delicado estado de salud del papa Francisco, tras estar hospitalizado durante un mes. El Vaticano realizó históricos ajustes para recibir la máxima fiesta del cristianismo. El sumo pontífice ha propuesto un cambio trascendental debido a su importante ausencia en una especial fecha. El religioso argentino asistió a los ritos, en el año 2023, pese a una bronquitis. Sin embargo, ahora con 88 años, su situación de salud es más delicada.

La Santa Sede confirmó que el argentino no formará parte de los principales eventos litúrgicos e incluso podría perderse el Domingo de Pascua, ya que todavía no se encuentra al 100%. Sin duda, esta baja sensible puede provocar una sensación de desconexión en la comunidad católica. Por ende, la cúpula tiene un plan bajo la manga para restaurar la Semana Santa.

¿Cuáles serán los eventos que se perderá el Papa Francisco en Semana Santa 2025?

El Papa Francisco no presidirá varias ceremonias clave durante la Semana Santa de 2025 debido a su estado de salud, tras una hospitalización prolongada por una infección respiratoria compleja. A continuación, los principales eventos que se perderá:

Misa Crismal del Jueves Santo : Esta tradicional misa, que incluye la bendición de los óleos sagrados y la renovación de las promesas sacerdotales, será presidida por el cardenal Domenico Calcagno en la Basílica de San Pedro



: Esta tradicional misa, que incluye la bendición de los óleos sagrados y la renovación de las promesas sacerdotales, será presidida por el cardenal Domenico Calcagno en la Basílica de San Pedro Vía Crucis del Viernes Santo : El cardenal Claudio Gugerotti liderará esta ceremonia en el Coliseo de Roma, en lugar del Papa, quien seguirá el evento desde su residencia para preservar su salud.



: El cardenal Claudio Gugerotti liderará esta ceremonia en el Coliseo de Roma, en lugar del Papa, quien seguirá el evento desde su residencia para preservar su salud. Vigilia Pascual del Sábado Santo: Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, es probable que el Papa no participe en esta ceremonia debido a su recuperación.​

¿Quiénes serán los reemplazantes del Papa Francisco en Semana Santa?

Las máximas autoridades del mundo católico están pensando delegar los eventos de Semana Santa a cardenales de jerarquía. Lo más probable es que el secretario de Estado Pietro Parolin, el decano del Colegio Cardenalicio Giovanni Battista y el penitenciario apostólico Angelo De Donatis sean los protagonistas de la Semana Santa 2025.

Este histórico suceso será similar a lo ocurrido en 2005, con Juan Pablo II a la cabeza, dado que en aquella ocasión sus colaboradores se hicieron cargo de las celebraciones y el polaco solamente apareció unos minutos en público. En cambio, en el caso de Francisco, se analiza que el mensaje 'urbi et orbi' sea leído por otro cardenal.

Finamente, el principal sustituto del Papa Francisco será el cardenal argentino Leonard Sandri, durante los días de Semana Santa, algo que no ocurría desde 2023.