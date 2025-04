"La guerra con China no es inevitable": jefe del Pentágono advierte sobre excesiva presencia del ejército chino

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró no descartar que la expansión de China, tanto en el sector militar como económico, pueda representar una amenaza de "guerra". "La guerra con China no es inevitable", resaltó durante su discurso en una conferencia sobre seguridad regional, en Panamá.

Un día antes de la visita de Hegseth, la Embajada de China en Panamá, advirtió que el secretario de Defensa estadounidense estaba compartiendo comentarios sin fundamento. "China nunca ha participado en la gestión ni la operación del canal de Panamá, ni ha interferido en los asuntos" de la vía", aseguró mediante un comunicado. "China siempre ha respetado la soberanía de Panamá sobre el canal, que reconoce como una vía acuática de tránsito internacional y permanentemente neutral", aclaró.

Jefe del Pentágono: "la guerra con China no es inevitable"

Durante la mencionada intervención, Hegseth remarcó que Estados Unidos no busca un conflicto militar con China, aunque reconoció que la creciente actividad de Pekín en América Latina constituye un desafío directo a la estabilidad regional. “La guerra con China ciertamente no es inevitable. No la buscamos de ninguna forma. Pero juntos, debemos prevenirla, disuadiendo con firmeza las amenazas en este hemisferio”, declaró.

El secretario del Pentágono denunció que el ejército chino ha incrementado su presencia en América, no solo mediante convenios diplomáticos o intercambios comerciales, sino también a través de empresas estatales que controlan puertos, redes de telecomunicaciones y activos energéticos estratégicos. Según Hegseth, el objetivo de las inversiones no es puramente económico, sino que persigue ventajas militares encubiertas y un posicionamiento geopolítico que atenta contra la seguridad continental.

Las advertencias llegan en un contexto de tensión creciente entre ambas potencias. El presidente Donald Trump ha acusado abiertamente al gobierno chino de manipular su influencia en el Canal de Panamá para obtener beneficios logísticos y controlar rutas comerciales.

La visita de Estados Unidos a Panamá

Hegseth afirmó que, en las últimas semanas, se ha logrado más en materia de cooperación en defensa que en las últimas décadas. Durante su estadía en Panamá, el secretario visitó instalaciones militares y recorrió zonas aledañas al canal. Además, inauguró un muelle restaurado por Estados Unidos en la Base Naval Vasco Núñez de Balboa. Durante el discurso de inauguración, insistió en que: “Estados Unidos no permitirá que China o algún otro país amenace el funcionamiento de la vía de navegación comercial”.

Por otro lado, Estados Unidos avanzó con acciones para concretar la propuesta de establecer un mecanismo legal que aborde el pago de peajes que deben cubrir los buques de guerra estadounidenses al cruzar el canal. Washington considera que estos pagos resultan injustos, dado su papel histórico en la construcción de la vía.

Estados Unidos trabajará con Panamá para proteger al Canal de "amenazas de China"

Uno de los ejes principales de la visita de Hegseth fue la seguridad del Canal de Panamá, una infraestructura por donde transita el 5% del comercio marítimo global. El funcionario expresó su preocupación por la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal por parte de Panama Ports Company, filial del conglomerado chino CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong.

Según el Pentágono, la participación de empresas chinas en estas terminales marítimas representa un riesgo de vigilancia encubierta y vulnerabilidad operativa tanto para Panamá como para Estados Unidos. La presencia de China en la zona permitiría, de acuerdo a declaraciones de Hegseth, la recolección de información estratégica y la posibilidad de interferencias en operaciones críticas.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció en paralelo que su país no renovará el acuerdo con Pekín para formar parte de la Iniciativa de la Ruta de la Seda. La decisión se produce tras la revelación de una auditoría de la Contraloría General de la República que identificó presuntas irregularidades contractuales en la concesión otorgada a Panama Ports. El informe asegura que la empresa incumplió el acuerdo y dejó de aportar alrededor de 1.200 millones de dólares al Estado.