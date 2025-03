Trump arremete contra Jasmine Crockett por burlarse de Greg Abbott al llamarlo "gobernador de Hot Wheels": "Es una canalla"

La reciente polémica desatada por los comentarios de la congresista demócrata Jasmine Crockett sobre el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha causado revuelo en el ámbito político de Estados Unidos. Durante un evento en Los Ángeles, Crockett se refirió a Abbott como el "Gobernador de Hot Wheels", un término despectivo que hacía alusión a la silla de ruedas del mandatario.

Esta expresión rápidamente se convirtió en un tema de debate nacional, especialmente cuando la reacción de Donald Trump no se hizo esperar. El presidente de Estados Unidos no dudó en calificar a la congresista de "canalla" y de poseer "un coeficiente intelectual muy bajo". La respuesta de Trump agrega aún más tensión a la ya polarizada política estadounidense, mientras los partidos se enfrentan sobre cómo manejar el tema de la discapacidad en el escenario público.

¿Cómo reaccionó Donald Trump ante los comentarios de Jasmine Crockett sobre el gobernador Greg Abbott?

Donald Trump no tardó en reaccionar ante los comentarios de Jasmine Crockett, los cuales calificó de "insultantes" y "bajo nivel". Durante una entrevista con el presentador de radio conservador Vince Coglianese, Trump no solo descalificó a la congresista por sus palabras hacia Abbott, sino que también acusó a los demócratas de estar perdiendo su rumbo político. Según Trump, la actitud de Crockett refleja un nivel de hostilidad que no debería tener cabida en un discurso político serio. “Pero ella es una canalla y tiene un coeficiente intelectual muy bajo”, comentó Trump, añadiendo que si los demócratas llegaran a elegirla para un puesto de liderazgo, sería un grave error que pondría en peligro sus futuras elecciones.

El uso de "Gobernador de Hot Wheels" por parte de Crockett no solo fue considerado un ataque personal a Abbott, sino también una burla hacia su condición de discapacidad, ya que Abbott sufrió un accidente que lo dejó en silla de ruedas a los 26 años. El mandatario republicano, que siempre ha hecho de la superación personal un pilar de su mensaje, se mostró visiblemente molesto por el trato que recibía en esta ocasión.

¿Cómo justificó Crockett sus comentarios sobre el gobernador Abbott después de recibir críticas por supuestamente burlarse de su condición de discapacidad?

Tras recibir una avalancha de críticas por su comentario, Crockett trató de justificar sus palabras en las redes sociales, afirmando que su intención no era burlarse de la discapacidad de Abbott, sino cuestionar sus políticas sobre inmigración. En un mensaje publicado en X (anteriormente Twitter), Crockett aclaró que su alusión a "Hot Wheels" no hacía referencia a la silla de ruedas del gobernador, sino a las políticas migratorias del mandatario, específicamente su rol en el transporte de migrantes a diversas comunidades, lo que a su juicio exacerbaba las tensiones raciales y políticas en Estados Unidos. Sin embargo, esta justificación no logró calmar la polémica, ya que muchos insistieron en que su comentario había sido innecesariamente ofensivo.

Crockett, quien es conocida por su retórica incendiaria y su postura crítica contra el liderazgo republicano, ha sido objeto de diversas controversias por sus declaraciones, pero en esta ocasión la respuesta a su postura ha sido especialmente dura. El hecho de que su explicación fuera percibida como una "mentira descarada" por Trump solo añadió leña al fuego, exacerbando aún más la polarización política sobre el tema.