Inmigrantes de Venezuela fueron deportados de EEUU tras errónea vinculación de sus tatuajes con el Tren de Aragua, según abogados

Cerca de 200 ciudadanos venezolanos fueron deportados desde Estados Unidos el fin de semana pasado bajo una orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump. La medida, que se llevó a cabo rápidamente, se basó en una proclamación que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación de tiempos de guerra que autoriza la deportación inmediata de ciudadanos extranjeros considerados una amenaza.

El gobierno acusó a los deportados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, una organización originada en cárceles venezolanas que ha extendido su presencia en América Latina y ha sido objeto de atención por parte de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, los abogados defensores argumentan que muchos de los deportados no tienen vínculos comprobados con pandillas y que fueron identificados erróneamente basándose en tatuajes comunes o publicaciones en redes sociales.

Los tatuajes de los migrantes venezolanos que usaron como evidencia para deportarlos

Entre los elementos utilizados por las autoridades para vincular a los migrantes con organizaciones criminales se encuentran tatuajes comunes, como una corona sobre un balón de fútbol, un globo ocular o flores. Los abogados defienden que estos diseños no tienen connotaciones delictivas y fueron malinterpretados como símbolos de afiliación a pandillas.

Un ejemplo, citado por AP, es el caso de un migrante identificado por las iniciales J. G. G., quien fue acusado de pertenecer a una pandilla por tener un tatuaje de un ojo. Según sus abogados, el hombre explicó que eligió el diseño tras encontrarlo en una búsqueda en internet, sin ningún significado particular.

Otro caso es el de Jerce Reyes Barrios, un ciudadano venezolano de 36 años y exfutbolista profesional, quien fue deportado tras ser señalado por un tatuaje de una corona sobre un balón de fútbol. Según su abogada, Linette Tobin, el diseño hacía referencia al club de fútbol español Real Madrid, al cual Reyes era aficionado. La defensa presentó una fotografía del tatuaje, que también muestra un rosario y la palabra "Dios".

¿Cuál es la relación entre los tatuajes y el Tren de Aragua?

Aunque otras organizaciones criminales, como la pandilla salvadoreña MS-13, utilizan tatuajes como símbolo distintivo, expertos citados por Associated Press sostienen que esto no ocurre con el Tren de Aragua. Esta banda, presente en varios países, no se caracteriza por marcar a sus miembros con símbolos corporales.

A pesar de ello, las autoridades de inmigración estadounidenses consideran que ciertos diseños, como coronas, relojes o estrellas, pueden ser señales de pertenencia. Karla Ostolaza, directora de la organización legal The Bronx Defenders, explicó que este tipo de interpretaciones fomenta la estigmatización, especialmente cuando los tatuajes son portados por personas de origen latinoamericano.