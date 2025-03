Estados Unidos amenazó al régimen de Maduro con "nuevas sanciones" si no acepta a venezolanos deportados: "No es un tema negociable"

Estados Unidos lanzó una advertencia contundente este martes 18 de febrero al régimen de Nicolás Maduro: si Venezuela no acepta la repatriación de sus ciudadanos deportados, enfrentará "nuevas sanciones duras". El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que "Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados desde Estados Unidos. Este no es un tema de debate ni negociación. Tampoco merece recompensa alguna". ​

La administración del presidente Donald Trump intensificó sus políticas migratorias, al centrarse en la deportación de individuos considerados una amenaza para la seguridad nacional. Entre estos se encuentran miembros de organizaciones como el Tren de Aragua, una pandilla venezolana involucrada en actividades delictivas. Recientemente, EE. UU. deportó a 238 presuntos integrantes de esta banda a El Salvador, donde fueron encarcelados en una prisión de máxima seguridad. Esta acción se basó en la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite la detención y expulsión de ciudadanos de naciones consideradas hostiles. ​

¿Qué implican estas nuevas sanciones para Venezuela?

Las posibles sanciones podrían profundizar la ya crítica situación económica de Venezuela. Históricamente, las sanciones estadounidenses han afectado sectores clave como el petróleo y el oro, limitando la capacidad del país para generar ingresos. La revocación de licencias a empresas estadounidenses para operar en Venezuela, como la reciente retirada de la licencia a Chevron, ejemplifica las medidas que Washington está dispuesto a tomar. ​

La suspensión de los vuelos de deportación se debió a la revocación de la licencia de Chevron, lo que afectó los acuerdos de repatriación, según Maduro. Foto: Euronews.

Además, la inclusión de Venezuela en una "lista roja" de países cuyos ciudadanos podrían enfrentar prohibiciones de entrada a Estados Unidos refleja la gravedad de las tensiones diplomáticas actuales. Según informes, la administración Trump está evaluando restricciones migratorias que afectarían a ciudadanos de hasta 43 países, incluyendo a Venezuela, debido a "deficiencias en la cooperación para la verificación de datos sobre viajeros o en la emisión segura de pasaportes". ​

Relación entre EE. UU. y Venezuela en su punto más bajo

Las relaciones diplomáticas entre ambos países se encuentran en uno de sus puntos más bajos. Desde 2019, Estados Unidos no reconoce al dictador Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. La reciente amenaza de sanciones y las deportaciones masivas han exacerbado las tensiones, llevando a ambos gobiernos a intercambiar acusaciones públicas. Maduro ha calificado las acciones de EE. UU. como "anacrónicas" y ha defendido a los migrantes venezolanos, afirmando que "no son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos, nuestros migrantes son gente de bien".

Por su parte, la administración Trump mantiene su postura firme. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que las deportaciones se basan en "información de inteligencia" y que las agencias de seguridad estadounidenses están "seguros de las identidades de las personas que iban en esos aviones y de la amenaza que representan para nuestra patria". ​

EE. UU. comenzó con las deportaciones de presuntos criminales a El Salvador

El gobierno de Estados Unidos comenzó con las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, enviando a El Salvador a un grupo de personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional. Marco Rubio anunció el domingo 16 de marzo que, en aplicación de dicha ley, alrededor de 250 miembros del Tren de Aragua fueron deportados a El Salvador. En respuesta, el presidente Nayib Bukele ha ofrecido encarcelarlos.

Bukele pidió la extradición de dos líderes de la MS-13 y 21 de sus miembros más buscados. Marco Rubio confirmó que la solicitud fue cumplida. Foto: CNN en Español.

A fin de acelerar las deportaciones de miembros del Tren de Aragua, Trump optó este sábado por aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 que no se había usado desde la Segunda Guerra Mundial. Marco Rubio destacó que Trump "está cumpliendo sus promesas al pueblo estadounidense" y aseguró que la expulsión de "cientos de criminales violentos" no habría sido posible con ninguna otra administración.