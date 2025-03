Horario de verano en EE. UU. 2025: hoy se adelanta el reloj a esta hora, aunque Trump se mantiene incierto, ¿lo eliminará?

Hoy, domingo 9 de marzo, Estados Unidos inicia su horario de verano, conocido como Daylight Saving Time (DST). Este cambio implica adelantar los relojes una hora, generalmente a las 2:00 a.m., momento en que pasan a marcar las 3:00 a.m. automáticamente. El objetivo principal de esta práctica es aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo energético.

En diciembre de 2024 a través de su red social Truth Social, Donald Trump expresó su intención de eliminar el horario de verano, tras calificarlo como "muy costoso para nuestra nación. El Partido Republicano hará todo lo posible para eliminar”. Sin embargo, recientemente ha adoptado una postura más neutral. El último jueves, al ser consultado sobre la posibilidad de eliminar el horario de verano, Trump respondió que es una "cuestión 50-50" y que, en situaciones tan divididas, es difícil tomar una decisión definitiva. Reconoció que algunas personas prefieren más luz al final del día, mientras que otras desean más luz por la mañana para evitar llevar a sus hijos a la escuela en la oscuridad.

¿Es posible eliminar el horario de verano en Estados Unidos?

La eliminación del horario de verano en Estados Unidos no es una decisión que el presidente Donald Trump pueda tomar unilateralmente; requiere la aprobación del Congreso. Aunque ha habido intentos recientes, como la ley bipartidista Sunshine Protection Act, para abolir o modificar los cambios de hora, estos esfuerzos no han sido efectivos en el Congreso.

Además, las opiniones públicas están divididas, lo que dificulta la implementación de cambios significativos en esta política.

Estados que no adoptan el horario de verano

Es importante destacar que no todas las regiones de Estados Unidos observan el horario de verano. Hawái y la mayor parte de Arizona mantienen el horario estándar durante todo el año. Además, territorios como:

Puerto Rico,

Islas Vírgenes,

Guam y

Samoa Americana

tampoco practican el cambio de hora. Esta variabilidad refleja las diferentes necesidades y preferencias de cada región respecto al aprovechamiento de la luz natural.

Hasta cuándo se mantendrá el horario de verano en EE. UU. este 2025

El horario de verano se mantendrá hasta el domingo 2 de noviembre de 2025, cuando los relojes se atrasarán una hora para regresar al horario estándar.

Cuál es el origen y propósito del horario de verano

La idea de ajustar el horario para aprovechar la luz solar no es nueva. En 1784, Benjamin Franklin, entonces embajador de Estados Unidos en Francia, escribió una carta al periódico Le Journal de Paris sugiriendo medidas para ahorrar energía, como imponer impuestos a quienes mantuvieran las contraventanas cerradas durante el día, regular el consumo de cera y velas, y hacer repicar las campanas al amanecer para que la gente se levantara más temprano. Aunque estas propuestas no se implementaron en su momento, sentaron las bases para futuras discusiones sobre el ahorro energético.

Posteriormente, a principios del siglo XX, el constructor británico William Willett propuso formalmente el cambio de hora. En 1907, publicó el panfleto "The Waste of Daylight" ("El derroche de luz diurna"), en el que abogaba por adelantar los relojes 80 minutos durante el verano para extender las horas de luz natural en las tardes y reducir el uso de iluminación artificial. Aunque su propuesta no fue adoptada inmediatamente, ganó apoyo con el tiempo.

Implementación del horario de verano en primeros países

La implementación oficial del horario de verano ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Alemania y Austria-Hungría fueron los primeros países en adoptarlo el 30 de abril de 1916, buscando ahorrar carbón destinado a la producción de energía. Reino Unido y otros países europeos siguieron su ejemplo poco después. En Estados Unidos, el horario de verano se implementó por primera vez en 1918 como una medida para conservar energía durante la guerra.

Desde entonces, la adopción y duración del horario de verano han variado según el país y la época, adaptándose a las necesidades y contextos específicos de cada nación.

Cómo afecta el horario de verano a sectores específicos, como la agricultura o el comercio en EE. UU.

Históricamente, el sector agrícola ha mostrado resistencia al horario de verano. Los agricultores suelen organizar sus actividades basándose en la posición del sol más que en el reloj. Por ejemplo, la cosecha de cereales se realiza cuando el rocío se ha evaporado, lo cual depende de la luz solar y no del tiempo oficial. Adelantar el reloj una hora puede desincronizar las rutinas agrícolas, y afectar la eficiencia y calidad del trabajo.

Por otro lado, el comercio minorista y las industrias relacionadas con actividades al aire libre suelen beneficiarse del horario de verano. La extensión de la luz natural durante las tardes incentiva a las personas a realizar compras y participar en actividades recreativas después de la jornada laboral.