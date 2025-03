En Colombia, una mujer ha llamado la atención en redes sociales tras afirmar que mantiene un vínculo especial con un bus de TransMilenio y que incluso organizó una boda simbólica con la unidad. La historia se hizo viral luego de que compartiera su testimonio en una entrevista, donde explicó cómo surgió su atracción por los vehículos y su decisión de comprometerse con uno de ellos.

El caso ha generado debate en plataformas digitales debido a sus declaraciones, en las que asegura reconocer el bus por su placa y número de serie, y que pertenece a la ruta F60 del sistema de transporte. También mencionó que se comunica con el vehículo a través de la música. "Yo sé que no habla, que no tiene alma, pero lo amo", afirmó en el video, que ha alcanzado miles de reproducciones.

¿Cómo surgió su atracción por un bus de TransMilenio?

La mujer relató que, desde la infancia, ha sentido una atracción por los vehículos. Recordó que de niña tenía un fuerte apego por un bus intermunicipal y que se entristecía cuando no podía viajar en él.

Su interés por TransMilenio comenzó en el año 2000, cuando vio por televisión la llegada de los articulados rojos a Bogotá. Con el tiempo, su fascinación se enfocó en una unidad específica del sistema, a la que identifica por su placa y número de serie. "Me he enamorado de hombres, he tenido relaciones, pero siento que esas personas no lo darían todo por mí, como yo lo haría por ellas", expresó en la entrevista.

¿Por qué decidió casarse con un bus de TransMilenio?

En octubre de 2024, organizó una ceremonia simbólica para sellar su vínculo con la unidad de transporte. Con la ayuda de familiares y amigos, creó un anillo de compromiso y firmó un documento representativo de su unión. "Están cuidando el tesoro más grande de mi vida", comentó sobre las autoridades que protegen el sistema de transporte.

A pesar de su conexión con el vehículo, indicó que no descarta la posibilidad de establecer una relación con una persona en el futuro y construir una familia.

Mecanofilia, explicación para este tipo de atracción

Este caso ha generado curiosidad sobre la mecanofilia, un término que se emplea para describir la atracción afectiva o física hacia objetos mecánicos como automóviles, trenes, aviones y motocicletas.

Diferentes estudios han señalado que este tipo de conexión puede originarse por distintos factores, como el diseño del vehículo, su funcionamiento o su presencia en momentos significativos de la vida de una persona. Sin embargo, especialistas indican que cada caso debe analizarse de manera individual para comprender su origen y sus implicaciones.