Scholz enfrenta a vicepresidente de EE. UU., JD Vance, por apoyo a ultraderecha: "Extraños no pueden intervenir en nuestra democracia"

Las tensiones diplomáticas entre Alemania y EE. UU. alcanzaron un nuevo nivel tras las declaraciones del vicepresidente estadounidense, JD Vance, en favor de la ultraderecha alemana, a solo una semana antes de las elecciones. El canciller Olaf Scholz reaccionó con firmeza, y calificó de inaceptable cualquier intervención extranjera en los asuntos políticos internos de su nación. Además, el rechazo contra el discurso de Vance fue amplio.

En un marco de creciente polarización en Europa, las palabras del aliado de Donald Trump avivaron el debate sobre el papel de los actores externos en la política de Alemania. Scholz enfatizó que la estabilidad democrática de su país no debe verse comprometida por agendas foráneas y lanzó una advertencia clara a Washington: “No aceptaremos intromisiones en la democracia y elecciones en Alemania”.

Canciller alemán condenó declaraciones de JD Vance

Scholz respondió este sábado 15 de febrero a JD Vance, y aseveró: "La AfD es un partido, que, desde sus filas trivializa como ‘cag... de pájaro’ de la historia alemana el nacionalsocialismo y sus monstruosos crímenes contra la humanidad, como los cometidos en (el campo de concentración nazi de) Dachau".

En el segundo día de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Olaf Scholz brindó su discurso sobre el papel de Alemania en el mundo. Foto: Forbes.

El canciller recordó que, un día antes de pronunciar su polémico discurso en el que cuestionó la democracia europea, Vance había visitado el campo de exterminio ubicado al noroeste de Múnich. Durante su recorrido, expresó que este lugar, donde al menos 41.500 personas perdieron la vida debido al hambre, enfermedades, torturas, asesinatos y las condiciones del encarcelamiento, sirve como recordatorio de la importancia de evitar que hechos similares se repitan: "debemos trabajar para que esto no vuelva a ocurrir".

Scholz enfatizó que no se permitirá la injerencia externa en la democracia alemana, en sus elecciones ni en la formación de la opinión pública en favor de la AfD. Además, recalcó que el respaldo a este partido es incompatible con el compromiso del "¡nunca más!", y dijo: "Por eso no aceptaremos que extraños intervengan en nuestra democracia, en nuestras elecciones y en la formación de opinión democrática a favor de este partido".

El polémico discurso de JD Vance en Múnich

Ayer 14 de febrero, durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, JD Vance señaló que los gobiernos europeos restringen la libertad de expresión y no protegen de manera adecuada los principios democráticos. Vance expuso diversos ejemplos que, según él, “evidencian la erosión de la libertad de expresión en Europa”.

Las declaraciones de JD Vance generaron una contundente reacción por parte de los líderes alemanes. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, rechazó enérgicamente sus palabras y afirmó que Alemania no tolerará el auge de extremistas vinculados al nacionalsocialismo. Según The New York Times, Vance también fue cuestionado por Thomas Silberhorn, miembro del parlamento de la Unión Social Cristiana, quien resaltó el sacrificio de EE. UU en la liberación de Europa del nazismo. Además, Pistorius aseveró: “En Europa existe una democracia robusta donde se respetan los derechos fundamentales”. "Comparar las regulaciones europeas con la censura en regímenes autoritarios es una exageración sin fundamento”, añadió.

El discurso de Vance generó incomodidad en Alemania y entre líderes europeos al señalar que la mayor amenaza para Europa proviene de su propio continente. Foto: AP News.

¿Cómo afectan estas tensiones a las relaciones entre Alemania y EE. UU.?

La confrontación entre Scholz y Vance refleja la creciente distancia entre Berlín y Washington en materia de política internacional. Mientras Alemania se mantiene firme en su compromiso con la democracia liberal y los valores europeos, la administración de Trump promueve un modelo de relaciones internacionales basado en el nacionalismo y el repliegue de las alianzas tradicionales.

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, también condenó la postura del vicepresidente de EE. UU.: “Esperamos respeto por nuestra soberanía democrática. No aceptaremos presiones de ningún gobierno extranjero, sea cual sea su ideología”. Estas declaraciones reflejan el malestar dentro del gobierno alemán, que considera que las declaraciones de Vance pueden alentar el ascenso de la ultraderecha en el país.