Jefe del Pentágono pide a Europa liderar apoyo a Ucrania: niega tropas estadounidenses y cuestiona a la OTAN

Pete Hegseth dijo que no era "realista" que Ucrania retome sus fronteras anteriores a 2014. Foto: composición LR

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que Estados Unidos no desplegará tropas en Ucrania. También señaló que no ve viable la recuperación de fronteras previas a 2014, criticó el apoyo de la OTAN y dijo que "Europa debe proporcionar la mayor parte de la futura ayuda letal y no letal a Ucrania".

"Queremos, como ustedes, una Ucrania soberana y próspera. Pero debemos empezar por reconocer que volver a las fronteras que tenía Ucrania antes de 2014 es un objetivo poco realista", señaló Hegseth en una reunión en Bruselas, este 12 de febrero.

Cabe mencionar que, tras las declaraciones del jefe del Pentágono, se dio a conocer que Donald Trump acordó con Putin negociar para encaminar el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia.

La OTAN y el papel de Europa en el apoyo a Ucrania

Hegseth cuestionó la efectividad de la OTAN en el conflicto y señaló que cualquier esfuerzo de seguridad para Ucrania debe ser liderado por países europeos. Según él, Estados Unidos no debería asumir la responsabilidad exclusiva del apoyo a Kiev, sino que Europa debe incrementar su contribución en términos financieros y militares.

Además, indicó que cualquier posible misión de paz en Ucrania no debería estar protegida por el Artículo 5 del tratado de la OTAN, el cual establece que un ataque contra un miembro de la alianza debe ser respondido por todos los países de la organización. Esto significa que, si una fuerza europea de mantenimiento de la paz en Ucrania es atacada, Estados Unidos y otros aliados de la OTAN no estarían obligados a intervenir.

Hegseth reiteró que la administración Trump no considera viable la adhesión de Ucrania a la OTAN: "Estados Unidos no cree que la membresía de Ucrania en la OTAN sea un resultado realista de un acuerdo negociado".

El retorno a las fronteras antes de 2014 "es poco realista"

Hegseth afirmó que la restauración de las fronteras de Ucrania previas a 2014 no es una meta realista y que insistir en este objetivo podría prolongar el conflicto.

El secretario de Defensa destacó que Washington aboga por una solución diplomática y pragmática para el conflicto. Esta postura difiere de la de Ucrania, cuyo presidente, Volodymyr Zelensky, ha defendido la integridad territorial de su país. Sin embargo, a finales de 2024, Zelenskyy reconoció que Ucrania no cuenta con la capacidad militar para recuperar Donbás y Crimea por la fuerza. En este contexto, se ha mencionado la posibilidad de negociar intercambios territoriales con Rusia.