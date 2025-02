La Casa Blanca confirmó que los aranceles del 25% al acero y al aluminio anunciados por el presidente de EE. UU., Donald Trump, se sumarán a los impuestos ya existentes sobre los bienes de Canadá y México. Esta medida podría resultar en un gravamen total del 50% a partir del 12 de marzo "sin excepción ni exención". Trump firmó un decreto que establece aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, aplicables a todos los países sin excepciones, lo cual preocupó a los aliados económicos de EE. UU.

El ministro de Economía de México, Marcelo Ebrard, instó a Trump para que pueda reconsiderar esta medida, argumentando que no se justifica un aumento de tarifas dado que EE. UU. tiene un superávit comercial con México. "Dice a veces el presidente Trump, 'sentido común'. Bueno, pues le tomamos la palabra: sentido común, no balazo en el pie, no destruir lo que hemos construido los últimos cuarenta años", declaró. Mientras tanto, el ministro canadiense, Dominic LeBlanc, se reunirá con asesores del mandatario estadounidense para discutir el tema. "No creemos que los aranceles sean la solución correcta, así que no vamos a hacer nada hasta que los estadounidenses tomen su decisión final", afirmó LeBlanc.

Aranceles de Canadá y México podrían incrementar en un 50%

Los aranceles del 25% al acero y al aluminio se implementarán a partir del 12 de marzo, y se sumarán a los impuestos ya existentes sobre los productos de Canadá y México. Si estas tarifas entran en vigor, el total de aranceles podría alcanzar un 50% para los productos de estos países. Esta medida busca presionar a Canadá y México para que controlen la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo.

La imposición de aranceles adicionales podría tener un impacto significativo en las relaciones comerciales entre EE. UU., Canadá y México. Los aranceles no solo afectan a los productos de acero y aluminio, sino que también podrían desencadenar represalias por parte de los gobiernos de Canadá y México, lo que podría afectar a otros sectores económicos. La incertidumbre en torno a estas tarifas podría complicar aún más las negociaciones comerciales y afectar la estabilidad económica en la región.