Migrantes venezolanos en Estados Unidos reclaman a Donald Trump: "No cumpliste tus promesas"

Donald Trump, tras juramentar como el nuevo presidente de Estados Unidos, inició con lo que había prometido en su controversial discurso inaugural, precisamente con respecto a políticas de migración. El mandatario ha puesto en jaque a más de 300.000 venezolanos, debido a la reciente revocación del Estatuto de Protección Temporal (TPS).

El último lunes 3 se publicó oficialmente el memorando que afecta a miles de migrantes venezolanos y revocará a partir de abril la medida de protección para quienes llegaron en 2023 a territorio estadounidense. Este amparo migratorio, impulsado por el gobierno de Joe Biden, ya no estará más en vigencia y dejará sin refugio a miles de venezolanos.

"Trump no ha cumplido sus promesas con los venezolanos"

Edmari tiene 23 años, está cursando la carrera de Negocios Internacionales en la UNC, y es originaria de Venezuela. Aunque reside en Estados Unidos desde hace más de una década y posee residencia legal, la situación migratoria de algunos miembros de su familia no es tan favorable, ya que dependen del TPS y se han visto afectados por la última medida del presidente.

"Trump había prometido trabajar de la mano con el nuevo presidente de Venezuela, Edmundo González, considerado legítimo para nosotros; y muchos asumimos hasta poder sacar al dictador, Maduro, y de lo contrario no ha cumplido sus promesas y solo ha reducido las oportunidades aquí en Estados Unidos", indica la estudiante universitaria.

La decisión de Trump de eliminar el amparo migratorio dejará desprotegidos a 350.000 mil venezolanos. Foto: Hola News

La decisión de Trump de eliminar el amparo migratorio dejará desprotegidos a 350.000 mil venezolanos que tendrán que abandonar Estados Unidos y volver a Venezuela. Esta medida, anteriormente apoyada por el gobierno de Biden, permitía que venezolanos pueden vivir y trabajar en el país de manera legal.

"En el gobierno de Biden, se había dicho que el TPS iba a ser renovado y ahora Trump en menos de tres semanas ya ha cambiado todo un sistema gubernamental".

La política de "tolerancia cero" tiene aterrorizado a los migrantes en Estados Unidos

La política de "tolerancia cero" que impone Donald Trump se refiere a la decisión de procesar penalmente a todas las personas que cruzaran ilegalmente la frontera de Estados Unidos, sin importar su estatus o circunstancias.

"Esta medida tiene aterrorizada a la población, y depende una pérdida económica para Estados Unidos al deportar a todos los inmigrantes indocumentados que hay en este país. Es más, esto genera un impacto en el sector agrario, ahora todo está más caro", refuta Edmari.

En medio del miedo y la incertidumbre tras el aumento de las redadas por parte de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) los latinos han optado por salir a las calles, en diversos estados del país para expresar su rechazo contra las leyes migratorias y demostrar su importancia en Estados Unidos. "En este país los inmigrantes somos necesarios", señala Edmari, que pudo presenciar en Carolina del Norte una manifestación contra las medidas de Trump.

"Donald Trump no tiene empatía con los venezolanos que huyeron de la dictadura de Maduro"

Daniel tiene 32 años, es obrero de construcción y venezolano, llegó a Estados Unidos en mayo del 2024, huyendo de la dictadura en Venezuela, fue acogido por el parole humanitario, tiene permiso para trabajar de manera legal, pero hoy teme por su estadía.

"Me parece muy extraño que haya menos apoyo de Estados Unidos ahora que ya está demostrado que el régimen de Venezuela es una dictadura, es un acto muy poco empático por parte del gobierno de Trump que busca atacar a los latinos que hemos podido acceder a permisos para trabajar legalmente con el TPS", añadió.

El obrero se lamenta y asegura está buscando opciones para poder quedarse en Estados Unidos de manera legal. "Hace unos días apliqué al asilo para ver si con eso tengo más seguridad de quedarme en el país; sin embargo, como están las cosas ya nada es seguro".

En los últimos años, el programa TPS experimentó un crecimiento significativo. A finales del 2024, más de un millón de personas contaban con ese estatus, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, afirmó que el TPS ya no era necesario, ya que no beneficiaba al interés nacional de Estados Unidos, según un artículo publicado en The New York Times.

"Las políticas de Trump, invalidan cualquier posibilidad para los inmigrantes en Estados Unidos"

"El principal problema es que con las nuevas políticas, los procesos migratorios han quedado invalidados para los inmigrantes aquí en Estados Unidos y las personas lo único que tenemos para cubrirnos es el asilo", señala Daniel.

"Los venezolanos que entramos con el TPS o CBS no pensamos en quedarnos, sino estar el tiempo permitido, luego retornar a Venezuela u otro país, pero esta medida nos pone en un escenario complicado", concluye.