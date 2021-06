Una estudiante recién graduada de la secundaria fue becada por ser una de las mejores alumnas de su promoción, pero decidió devolver el premio. Verda Tetteh, de 17 años, finalmente rechazó el apoyo de 40.000 dólares que su escuela de Massachusetts (Estados Unidos) ofrece a sus estudiantes más destacados.

El 4 de junio, el subdirector de la escuela secundaria de Fitchburg la anunció ganadora durante la ceremonia de graduación. Diez minutos después de aceptar el premio, Verda Tetteh volvió al podio y se disculpó por interrumpir el evento .

“Estoy muy agradecida por esto, pero también sé que no soy la que más lo necesita”, refirió a los asistentes, según recogió New York Times. “Estaría muy agradecida si la administración considerara la posibilidad de dar la beca de excelencia general a alguien que vaya a la universidad comunitaria”, solicitó la adolescente. En este país, no es extraño que los alumnos disputen férreamente por quedar entre los primer puestos, ya que sus autoridades los premian con subvenciones universitarias.

La beca le iba a permitir seguir sus estudios superiores en la Universidad de Harvard, donde tendría asegurados la matrícula, alojamiento y alimentación. Su calificación promedio de 4,9 (el máximo es 5 en el sistema escolar estadounidense) la había hecho merecedora de otros estímulos económicos que cubrirían gastos universitarios.

La joven Verda llegó a los Estados Unidos desde Ghana (África) cuando tenía 8 años, con leve conocimiento del idioma inglés. Más del 60% de los alumnos en la escuela pública de Fitchburg están considerados por el Departamento de Educación del Estado como “económicamente desfavorecidos”. El director del centro educativo, Jeremy Roche, dijo que el 75% de sus estudiantes son “de color”. En estados Unidos, se prevé que las clases escolares vuelvan a ser totalmente presenciales debido a la rápida vacunación contra la COVID-19.

Verda y su familia dijeron a los medios locales que están pensando cómo redistribuir el dinero de la beca a la que renunció, un estipendio anual de 10.000 dólares renovable durante cuatro años . El plan hasta ahora es cederlo a los estudiantes de su comunidad que tengan problemas para asistir a la universidad local.

“Creo que todo tipo de estudiantes asisten a la universidad comunitaria. El tema común es que quieren obtener educación, mejorar sus vidas, y eso es algo muy encomiable”, subrayó la destacada alumna.