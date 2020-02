Impiden a hombre ser testigo de casamiento porque es ciego [VIDEO]

Este 14 de febrero era la fecha en la que Jonathan, un joven invidente, sería testigo de la boda de su mejor amiga, en el día de San Valentín. Sin embargo, esto no pudo ocurrir debido a que Registro Civil se negó a que acompañara a los novios.

El joven de 26 años explicó al canal argentino Telefé que no puede firmar y que tampoco le aceptaron su huella digital como firma.

“Ayer me enteré porque yo no sé firmar con lapicera”, indicó Jonathan, enfurecido porque, cuando se trata de votar, no hay problema con usar solo la huella digital.

Registro Civil se explica

La oficina de Registro Civil Central declaró que el impedimento del joven ciego se debe a que no sabe firmar.

“La celebración del matrimonio se hace mediante un instrumento público y el requisito es la firma de los testigos, por eso se pide, el Código Civil y Comercial establece en el artículo 295, los impedimentos por los cuales no se puede ser testigo ni instrumento público. El inciso B dice: ‘el que no sabe firmar’”.

Agregó que han tenido casos de testigos invidentes que sí consiguieron ser testigos de boda, debido a que sabían firmar y no tuvieron inconveniente alguno, pues la firma es un requisito de instrumento público.