La inteligencia artificial se ha constituido como una herramienta para optimizar los procesos de la administración pública. No obstante, su adopción exitosa depende de condiciones institucionales y organizacionales, entre otras.

Recientemente, millones de personas han experimentado cambios contextualizados en la cuarta revolución industrial. En el siglo XIX, las máquinas de vapor impulsaron una revolución en la industria y el transporte. A continuación, la electricidad y la electrónica marcaron el tránsito al siglo XX, y el siglo XXI viene siendo moldeado por los avances sostenidos de la digitalización de las actividades humanas y la creciente hiperconectividad.

La evidencia internacional muestra la velocidad que vienen alcanzando las distintas aplicaciones de la IA en la administración pública. Estas implican una secuencia que va mucho más allá de simples actualizaciones de programas. Incluso podría rediseñarse la arquitectura misma de la administración del Estado. Pero hoy el desafío ha mutado: ya no se trata de trasladar la burocracia del papel a la pantalla, sino de usar las nuevas tecnologías para transformar estructuras vetustas y costosas.

El impacto de las tecnologías emergentes es, por naturaleza, democratizador. Hoy, sistemas baratos, descentralizados y relativamente simples poseen la potencia necesaria para desafiar estructuras gigantescas que antes implicaban presupuestos elevados y numerosos funcionarios para tareas que la inteligencia artificial puede resolver en segundos. La paradoja actual es fascinante: la tecnología más avanzada nos ha regresado a lo más básico y esencial, que es poner al ciudadano al centro, como objetivo prioritario de toda acción estatal.

Por tanto, la modernización del Estado no es una meta, sino una constante que debe estar sintonizada con las demandas de una sociedad que no tolera la ineficiencia. En un escenario de recursos siempre limitados, la incorporación de inteligencia artificial y análisis de datos no es un lujo, sino un imperativo moral. Cada sol malgastado en un proceso burocrático redundante es un sol que se resta a un subsidio habitacional, a una atención de salud o a la seguridad de un distrito.

Imaginemos, por ejemplo, la focalización de la ayuda social. La tecnología nos permite identificar con precisión quién requiere realmente un subsidio económico, eliminar filtraciones y asegurar que el apoyo llegue a tiempo, por ejemplo, mediante el Sisfoh. No es solo un tema de eficiencia: es justicia social aplicada. Si fuéramos capaces de optimizar los tiempos en la administración pública, ya sea a nivel nacional o subnacional, sería como devolverle al ciudadano el activo más valioso que posee: su tiempo.

En conclusión, el manejo de la IA para mejorar los servicios que presta el Estado resulta fundamental para contar con un Estado más eficiente y eficaz, pues, por su alcance, constituye uno de los retos futuros más importantes que se deben enfrentar.