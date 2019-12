Las peores tragedias ocurridas en Navidad [FOTOS]

La Navidad es sinónimo de paz y armonía en el hogar, sin embargo, en algunas oportunidades la desgracia no ha sido ajena a una de las fiestas más emblemáticas del mundo.

Tanto los fenómenos naturales como el cruel accionar de algunas personas, han teñido de sangre la Nochebuena.

Tragedia del Expreso Tangiwai

Cerca de 300 personas viajaban de Wellington a Auckland (Nueva Zelanda) en el tren Tangiwai durante la víspera de la Navidad de 1953.

En el tramo, el puente que enlazaba el ferrocarril se desplomó, lo cual ocasionó la tragedia debido a que el expreso iba a gran velocidad y no pudo frenar a tiempo.

Tragedia del Expreso Tangiwai, en 1953. Foto: Difusión

Tras caer al precipicio, las autoridades encontraron 151 pasajeros muertos y registraron 55 desaparecidos.

Ciclón Tracy en Australia

En la Nochebuena de 1974, la región de Darwin (Australia), fue remecida por el paso de una tormenta que, con el paso de las horas, se transformó en tornado y terminó como el ciclón Tracy.

Al menos 72 personas murieron y 40 mil se quedaron sin hogar tras el desastre natural.

Matanza de Acteal, México

El 22 de diciembre de 1997 en Chiapas, México, ocurrió una masacre que indignó a la opinión pública y desnudó los severos problemas de seguridad en aquella región.

En la región de Acteal, 45 indígenas tzotziles fueron asesinados por grupos paramilitares mientras rezaban en una iglesia de su comunidad. El presidente mexicano de aquel entonces, Ernesto Zedillo, fue vinculado a la matanza, aunque a la fecha, el crimen sigue impune.

El gigantesco tsunami en Asia

En la Navidad del 2004, Asia se vio afectada por un tsunami en las regiones de Indonesia, Malasia y Japón. Según expertos, el desastre de magnitud 9.3 acabó con la vida de 250 mil personas y dejó 45 mil desaparecidos.

El gigantesco tsunami en Asia del 2004, que dejó 250 mil muertos. Foto: Difusión

PUEDES VER Los sangrientos personajes que le roban el protagonismo a Papa Noel durante la Navidad [FOTOS]

Según el Instituto Geológico de Estados Unidos, el terremoto fue tan intenso como la detonación de 23 mil bombas atómicas.

Masacre de Papa Noel en Estados Unidos

En 2008, Bruce Defripardo, un hombre de 45 años en Estados Unidos, se disfrazó de Santa Claus y salió a la calle totalmente armado para amenazar a todo aquel que se le cruzara.

A las pocas horas llegó hasta la vivienda de su exesposa y tras irrumpir la cena navideña, abrió fuego hacia los presentes. Dentro de sus víctimas estaban sus exsuegros, sus hijos y tres invitados.

No contento con su accionar, Defripardo incendió la casa con un lanzallamas y quemó al menos a otras nueve personas, quienes no pudieron sobrevivir a las llamas. El criminal no pudo ser detenido porque se suicidó tras perpetrar el delito.